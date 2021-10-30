美國社群媒體巨擘臉書（Facebook）今天宣布將母公司改名Meta，消息在同為社群平台的推特（Twitter）掀起一片令人捧腹的反應，企業、網友甚至臉書自己都加入幽默嘲諷行列。

法新社報導，儘管臉書改名遭到批評人士抨擊，認為重塑品牌是要轉移外界對臉書醜聞的注意力；不過臉書這項行動仍在網路上激起一片歡樂，網友紛紛發想出各種梗圖和雙關語笑話。

其中最為瘋傳的，是把Meta（超越、後設之意）和Meat（肉）聯想在一起。美國連鎖漢堡店溫蒂漢堡（Wendy's）便在新聞發布後不久，在推特帳號發文說：「我們改名為『肉』。」甚至還說到做到，把官方名稱改成Meat，但只限推特帳號。

推友@NicoTheMemeDude則呼應臉書正致力打造的「元宇宙」（metaverse）世界，在下方問道：「這是肉宇宙（Meataverse）的開端嗎？」溫蒂漢堡回說：「這很超越（very meta）。」

就連才剛設立、已有1350萬名追蹤者的Meta官方推特帳號也加入搞笑，在下方留言親切問候溫蒂漢堡時，刻意運用同音字，把「很高興認識（meet）你」寫成「很高興『肉』（meat）你」。

臉書只把母公司改名，平台仍維持原名稱，但仍有網友提出疑慮。@careaware寫道：「你怎麼告訴人家你玩Meta（on Meta）？聽起來像嗑一種藥。」

還有人很快想起2011年改名慈愛．世界和平（Metta World Peace）的前美國職籃NBA洛杉磯湖人隊鋒衛亞泰斯特（Ron Artest），因為他的名字和臉書新名發音相同，只差一個字母。

@darrenrovell寫道：「臉書的新全名是Meta．世界和平。」@MylesMaNJ則表示「我只認識一位metta」，並標註慈愛．世界和平的推特帳號，引來後者回文「lol（大笑）」。

對許多人來說，meta一字則將永遠用來形容指涉自身或關於自身，例如一部電影的內容是關於一群人拍攝一部有關拍電影的故事。網友@JohnRush32便如此表示：「在推特上發表臉書相關貼文的每個人，都很…meta（後設）。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101029