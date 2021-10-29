30歲陳姓男子25日駕車行經新北市三重區環河北路路口時，追撞前方車輛，遭撞駕駛第一時間打電話報警，陳男死命地就是不下車，警方靠近一看發現，副駕駛座上擺滿691包毒咖啡包，宛如「行動配毒車」，懷疑他吸毒又販毒，訊後依毒品危害防制條例和公共危險罪，移送地檢署偵辦。
新北市三重分局重陽派出所員警表示，日前接獲民眾報案，說在環河北路三段附近有轎車相撞車禍，擋在路中、阻礙交通，遭撞駕駛打電話報警，要求等待警方到場畫線處理釐清肇責，撞人的陳男卻遲遲不下車處理。
員警獲報後趕抵現場，要肇事的陳姓男子下車處理，沒想到他眼神渙散，裝作沒聽到，兩隻手不停將一包一包的東西，企圖塞進儀表板夾層。員警靠近一看才發現，副駕駛座上擺滿毒咖啡包，懷疑他吸毒又販毒，當下將人上銬逮捕。
員警詢問陳姓男子，沒想到他眼神渙散、走路搖搖晃晃的，嘴角還殘留「白色粉末」。警方懷疑他有吸毒，搜索車輛，這才發現他竟持有多達691包毒咖啡包、重量達2809公克，甚至還有分裝袋、封膜機等用品，宛如是一個「行動配毒車」。
員警將東西查扣後，詢問陳姓男子是否要去「交貨」，他不願承認，也不透露毒品來源和共犯，訊後依《毒品危害防制條例》和公共危險罪，移送地檢署偵辦。
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