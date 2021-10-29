圖為線下書展展銷的《我的廣西》叢書。（照片由主辦單位提供）

2021年台灣廣西圖書展今天（10月29日）開幕。這項連續舉辦了10年的圖書展首次從線下拓展至「雲端」，搭建起出版「走出去」的全新平台，面向台灣及海外讀者集中展示展銷廣西好書。

書展主辦方廣西壯族自治區新聞出版局、協辦方台灣兩岸出版交流協會今天以「雲視頻」形式，在南寧市和台北市同時舉行了開幕式，兩地與會嘉賓分別敲響體現桂台文化元素的銅鼓和舞獅鼓，共同啓動為期15天的台灣廣西圖書展。

在新冠肺炎疫情防控常態化背景下，本次書展採用線上線下相結合的辦展形式，在台北、台中天龍書店設立線下實體書展，並同步在博庫書城網路書店台灣網站、蝦皮跨境電商平台、樂天市場網站設立多平台「雲上書展」，集中展示展銷廣西8家出版社出版的反映兩岸文化同根同源、凸顯廣西文化特色的精品圖書1300多種。

線上書展平台不僅在台灣地區進行展銷，還覆蓋了新加坡、日本、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓等多個國家和地區，滿足了台灣及海外讀者對中華優秀文化以及廣西優質書籍的需求，探索了桂台出版交流合作的新路徑。

從上世紀80年代起，桂台兩地出版界就開啓交流，雙方合作逐年深入。2010年，桂台攜手打造了台灣廣西圖書展這一重要文化交流品牌，至今已向台灣銷售和贈送廣西圖書超過200萬碼洋，達成版權貿易項目90多項，成為大陸西部地區具有較大影響力的對台圖書展銷品牌活動。

廣西出版傳媒集團有關負責人表示，此次圖書展創新採用「雲展銷」模式，為兩岸讀者帶來了購書和閱讀的新體驗，是桂台出版界共同擁抱數位化的全新嘗試。下一步，將加大在內容資源、平台管道、技術應用等方面的創新探索，促進桂台融合發展。

台灣兩岸出版交流協會會長沈榮裕表示，台灣廣西圖書展架起了兩岸情感融合的橋梁，為持續推動兩岸同胞共同弘揚中華文化、增進福祉和親情發揮了積極作用。