為迎接萬聖節到來，各大影音串流平台接連推出強檔好片，myVideo影音平台11月推出絕無冷場的片單，9月中甫在台上映的科幻史詩大片《沙丘》即將在線上看到。其他包括驚悚刺激的類型電影《暫時停止呼吸2》、《密弒遊戲2：勝者危亡》、《疾厄》、《極速引爆》、《刺客密令》，值得細細品味的劇情片《止水》、《紐華克聖人》等也都將在11月於上線。

11月myVideo也上架闔家觀賞的人氣動畫電影，包括風靡全球的動畫《汪汪隊立大功電影版》、夢工廠動畫打造的史詩冒險《奔馳吧！小馬王》、經典卡通電影版《海綿寶寶：奔跑吧》，可愛劇情擄獲大小朋友的心。

此外，CATCHPLAY＋則也能看到《沙丘》、DC全新電影《自殺突擊隊：集結》等片。除了強檔鉅片，CATCHPLAY＋亦推出萬聖節經典片單，29部驚悚恐怖片於「驚典萬聖節最對味」專區熱播，絕對最夠味。

包含虐殺經典奪魂鋸系列，拼圖殺人魔震撼重啟的《奪魂鋸：遊戲重啟》、全新遊戲規則開創驚悚新鋸點的《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》；恐怖大師溫子仁精心打造的「厲陰宅宇宙」《厲陰宅》、《安娜貝爾》與《厲陰宅3：是惡魔逼我的》等系列恐怖電影。

還有在1996年上映後獲得全球一片好評的經典校園砍殺恐怖片《驚聲尖叫》系列；以及HBO GO專區中的青少年恐怖片《絕命終結站》系列2、3集；邪典片迷必看神作《惡夜追殺令》與正宗續集《嗜血狂魔》，完美跨界呈現犯罪驚悚與B級恐怖電影，展開吸血大逃殺。