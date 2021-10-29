韓國男星尹啟相主演的犯罪動作韓片《獵魂者》近日公布的前導預告，他飾演一名失去記憶的男子，每過12小時，他的靈魂就會轉移到另一個人身上，他利用停留在每一副身軀的短暫時間搜索關於自己身分的情報，卻因此引來致命殺機、身陷險境。

短短40秒的影片中，充滿緊張刺激的追逐及槍戰動作戲碼，最後更透過主角吊人胃口的一句話「我是誰？」將神祕懸疑的身世之謎拋向觀眾，一場獵殺自己的限時任務就此展開。

《獵魂者》今年在第20屆紐約亞洲影展上首映，耳目一新的靈魂轉移設定加上血脈賁張的動作戲，不僅被評為「動作和劇情的完美融合，在類型片中獨具特色，非常出色又充滿新意」，編導尹在瑾更獲頒「最佳動作電影獎」。

影展總監山繆傑米爾Samuel Jamier大讚：「這部片的每場動作戲都抓住了當代動作片的精髓，有傑森包恩式的激烈打鬥、血腥暴力的槍戰以及驚險的飛車追逐。這些場面都和劇情達成完美的平衡，讓人看得既緊張又大開眼界。」電影《獵魂者》12月3日於台上映。