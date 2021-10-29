國民黨第21屆第1次全國代表大會明天登場，國民黨表示，這次全代會以「護台灣、保民主、拚未來，重返執政！」為主軸；國民黨宣示將會與台灣人民站在一起，重新連結社會力與年輕世代，對外重啟兩岸與國際溝通、推動「自立自強」為最好國防政策，守護台灣安全與區域和平；對內確保民主憲政與環境永續，喊出「氣候入憲」及「維護動物權」。

面對黨務改革，國民黨除了推動數位化、預計將納入區塊鏈等新興技術活化黨史文物外，也提出要以總理孫中山先生墨寶「同舟共濟」的精神，推出「公益入黨」的「同舟計畫」，擴大黨員基礎與貢獻社會公益，團結所有理念相近民眾，共同朝重返執政努力，以求落實治國藍圖，為台灣人民謀求最大的福祉。

因應防疫相關規定，此次全代會首度採現場併同視訊方式進行，全程串流，主場地設於中央黨部12樓，各縣市另擇場地以視訊連線方式辦理，全國共計有30個連線場地，讓各地黨代表能同步參與全程的會議。

依據會議程序，首先開幕式，由台北市議員張斯綱、鍾沛君擔任主持，新當選的國民黨主席朱立倫將補行宣誓，全國黨代表也同時進行宣誓就職。朱立倫將針對公投案，宣誓「1218場，全台街講」、「萊克多巴胺，人民不平安」、「公投綁大選、民主更向前」，表達力拚公投案的決心與立場。

隨後，會中也將由祕書長黃健庭進行「黨務報告」、立法院黨團總召費鴻泰進行「工作報告」，之後，大會將針對黨章修正案、政策綱領案以及中評委任聘、考紀委員追認等案進行討論。大會閉幕式將由新北市議員江怡臻、台中市議員羅廷瑋主持，預計於下午4點結束。