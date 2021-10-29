美F-35A測試投放 B61-12核彈

美國最先進的F-35A隱形戰機完成一系列搭載核武測試之後，即將成為核武與常規武器共同搭載平台，美國軍方已開始討論是否要將這種核常兼備的武器部署到中國周邊的亞太地區與。但大陸的軍事專家警告，具備核武與常規武器能力的戰機將降低核武使用門檻，容易引發核誤判，會將各方置於重大核風險中。

據美國《空軍時報》報導，美國空軍最近完成F-35A隱形戰鬥機的一系列飛行測試，包括在內華達州的托洛帕試驗場首次投放了測試型B61-12核航彈，以確保未來能攜帶無控核航彈的最新改進版本B61-12。該型核彈可以根據需要在300噸到5萬噸之間調整爆炸當量，其中最大當量「相當於1945年美國在日本所投核彈的2倍以上」。

F-35A型測試的B61-12核彈可以根據需要在300噸到5萬噸之間調整爆炸當量，其中最大當量「相當於1945年美國在日本所投核彈的2倍以上」。（圖／美國桑迪亞國家實驗室）

報導說，按照計畫，美國將在2022-2025財年生產480枚B61-12，並逐步淘汰其他當量更大的核彈。專家估計，美國擁有680枚各型B61核航彈，其中230枚用於戰鬥機等非戰略武器平臺。這個以F-35為平台的核武計劃是耗資6340億美元的美國核現代化計畫的一部分。

報導指出，一般稱「三位一體」的核打擊力量通常指陸基洲際導彈、空射巡航導彈與重力炸彈，以及潛射導彈。但是自20世紀50年代以來，相當部分的美軍戰鬥機和攻擊機擔任常規打擊和核打擊的雙重角色，原構想是遏阻蘇聯對北約的核攻擊，但這些雙重角色平台從來沒有被計算入核打擊體系中。

軍控專家仍質疑，裝備一種具備核能力的隱形戰鬥機，將極大影響該地區的穩定。更讓人關注的是，F-35A將在未來幾十年中成為印太地區的關鍵裝備。大陸軍事專家張學峰接受《環球時報》訪問時表示，這種具備隱形能力的雙重能力戰鬥機投入使用後，將降低核武器的使用門檻，容易引發核誤判，將各方置於重大核風險中。如果將核彈以及相關保障裝備部署亞太基地，同時也會使得這些基地陷於重大風險中。

專家估計，美國擁有680枚各型B61核航彈，其中230枚用於戰鬥機等非戰略武器平臺。圖為B61-12。(圖／環球網）

報導稱，美國專家建議，如果要在印太地區部署核武器，轟炸機將更加有效，因為它們不需要像F-35那樣過於靠近目標。如果要用F-35應對與中國或北韓衝突，必須部署在韓國或日本，但這樣會增加它們遭到攻擊的可能性。專家認為，美國可能會將具備核能力的F-35A轉移到印太地區的空軍基地，「在緊急情況下，此舉將發出明確的政治或軍事信號」。