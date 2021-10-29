美式賣場好市多（Costco）販售豐富又實惠的進口商品，從生鮮食材到熟食，從家具到服飾無所不包，又提供貼心的會員服務，深受消費者喜愛。不過，近日有民眾好奇，由於賣場內沒有提供試衣間，如何挑選正確尺寸的褲子？對此，就有會員分享現場員工傳授的1招，不用多跑一趟。

有位網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文詢問，每次逛好市多看到不錯褲子，可是卻沒有更衣間能試穿，「大家都是怎麼處理，買回去尺寸不含再換嗎？」原PO另外指出，「曾想過結單後洗手間試穿，不合再退換，但覺得好麻煩。」

對此，會員紛紛建議，「還不簡單，每個尺寸都包，可以的留下」、「可以拿一條最適合自己尺寸褲子去比一下」、「結單後馬上去洗手間試穿，馬上退換，是最不麻煩的方法了吧」、「上中下三個尺寸買回家，下次再退就好了」。

有網友分享，好市多店員親自傳授的解決方法，「現場人員教的：買三件尺寸，然後去樓下廁所試穿後，不要的馬上去退貨」、「上次退一件不合的褲子時，店員教說，都買回去，結完帳後，再去廁所試穿，不合馬上拿來退，就不用來回跑」、「依員工說法，一直以來都不能試穿的。所以不合只能用退款的方式了」。

不過，也有人認為，「尺寸合適，也不見得穿起來好看」，建議還是買回家試穿，不合或不喜歡，下次去好市多購買時一併辦理退貨。另外，也有人建議在挑選褲子時，可以用「脖圍」來測量，「買衣服就量肩寬，買褲子就量脖子，我們都是這樣做的還蠻準的」、「用脖子量就知道合不合了，很準」。