針對特定寵物業店家販售病犬稽查，新北市政府動保處再公布當天現場稽核人員通聯紀錄，證明當天現場稽查人員致電議員服務處說明狀況，卻遭惡意扭曲成是在通報業者，動保處現場稽查人員在現場待49分鐘，戴瑋姍議員服務處臉書表示有派人在旁拍攝，從頭到尾真相議員服務處最清楚，動保處表示，服務處應該提供真正一刀未剪影片才能真正釐清。

動保處29日再公布現場稽查人員通聯記錄與處內承辦同仁通聯記錄，處內承辦同仁通訊軟體顯示，13時59分戴瑋姍議員服務處助理致電處內承辦同仁報案表示，南雅寵物坊還在開店，請現在派人前往稽查，14時08分助理再次致電處內承辦同仁表示，人過去現場了沒？誰過去？

Line通話記錄

現場稽查人員前往稽查，發現現場未營業，鐵門關一半、玻璃門全關，內部未開電燈，14時28分現場稽查人員用通訊軟體致電承辦同仁回報現場情形；在14時31分時現場稽查人員打電話到服務處找助理，服務處表示助理不在，並提供助理手機號碼；14時32分現場稽查人員改打助理手機，向對方表示現場門是半關著，裡面好像沒有人，她要求在現場等一下。14時38分處內承辦同仁以軟訊軟體向現場稽查人員表示，助理說拍照傳給她。

本案南雅寵物坊已遭到動保處撤照，現場稽查人員到場顯示非營業狀態，非現行犯，現場稽查人員無權進入私宅，服務處人員既然有販售事證應提供影片給動保處裁罰，而非經過24天，用抹黑手段公布不實影片。

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動保處表示，該檢舉案是議員服務處通報，同仁到場遭服務處人員拍攝，議員在議事殿堂播出3分37秒影片與通聯記錄比對有出入，現場稽查人員在場49分鐘，服務處應該提供完整49分鐘真正一刀未剪影片，才能真正釐清。動保處重申，對於違法業者絕對依法辦理，盼修法以保障消費者權利，動保處持續加強寵物店家稽查，若民眾有發現任何不法，歡迎提供事證向動保處檢舉，動保處絕對依法查辦，絕不寬貸！