金馬導演楊力州最新紀錄片作品《愛別離苦》日前釋出電影正式預告，帶觀眾進入神秘巷弄「菱潭街」，感受片中女性角色的悲歡離合，她們承受世俗眼光的壓力、現實的打擊，甚至親人背叛，短短120秒預告充滿淚點，楊力州導演表示：「我們總會不知不覺的在別人的故事裡，看見自己然後流下眼淚。」

《愛別離苦》片名源自於佛經用語，講述人世間有八種苦，除了最常談論的生老病死之外，「愛別離」也是八苦之一，意指與至親至愛離別。最初楊導想用這個片名時，發行方與宣傳團隊都滿頭問號，以商業角度來看，擔心光憑片名會吸引不到觀眾，麻吉砥加電影執行長盧維君第一反應也說：「每個字拆開看都懂，但合起來是什麼意思啊？」但看了電影最終完成版，眾人紛紛倒戈直呼：「看完之後發現找不到第二個片名可以取代！」

原本導演還想在這四個字當中，加上一個逗號，卻怎樣都拿不定主意，碰巧跟一位政大的教授朋友聊起這件事時突然豁然開朗：「原來愛跟苦是一體兩面無法分開的。」最後決定不加逗號，留給觀眾自己體悟，因為每個人懷抱不同心情來看電影，感受也會不同。

該片拍攝場景「菱潭街」是當地政府與社區青年將殘破老舊的荒廢菜市場重新整理，讓文創獨立小店進駐，卻意外給予四處漂泊的人們一處棲身之所。正式預告裡，第一個出場的女性MOMO，出生在極端重男輕女的家族裡，即便她對家族的貢獻可能還超越同輩男性，依然受長輩漠視，她哽咽說：「他們經過我們女生旁邊，還會吐口水，這邊的長輩都是這樣。」再多眼淚總是自己擦乾，一次次的淚水都化為力量，她釋懷地說：「爸媽不在了，家就沒了。」是這條街讓她有了重新開始的可能。

楊導也分享紀錄片的拍攝，時常都是意料之外，片中有對在此經營獨立書店的女同志情侶家華、陳喵，以及家華的媽媽，這三人原先並不是導演的拍攝對象，但楊導某天與家華媽媽閒聊時，她突然問楊導：「你覺不覺得女兒她們不正常？」說完就紅了眼眶，同時自責說：「會這樣都是我的錯。」頓時楊力州導演的腦中浮現母親的角色，也連結上當時激烈討論的同婚議題，這段因女兒的性向而矛盾的母女，隨著紀錄片的拍攝而展開了完全不同的面貌。

楊力州導演回想整個拍攝過程到作品完成，最讓他動容的一幕，就是在金馬影展放映前，辦了一場專屬於被攝者的特別放映，他事前最擔憂就是同志這件事會影響到她們母女關係，結果當天放映結束一走出放映室，所有被攝者不約而同走向家華媽媽，包圍且溫柔的擁抱著她，楊導說：「我的眼淚都要掉下來了，作為母親一定會內心焦慮，擔心別人會怎麼看我和我的孩子，而這些她很熟悉的人們的擁抱就是最好的答案了。」《愛別離苦》將於2022年2月18日上映，更多電影內容請關注IG／FB粉專「楊力州導演的後場」。