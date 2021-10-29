1名網友日前準備與初戀女友到外地旅遊，女友先前還說她想要來點「嘉明的味道」作為性暗示，但單純的他不不解「嘉明」為和，上網查時有查到作為「精液」代稱，但他卻認為2人還未發生關係，應該不太可能，結果他之後查到某款飲品稱「嘉明鮮奶」，他因此當天拿給女友，女友看到後馬上翻臉走人。

該名網友在Dcard上發文表示，他升上大一交了初戀女友，某次2人安排2天1夜住宿，而女友特地在出發前跟他說「今晚我想來點『嘉明的味道』」，他當下懵懂不知道什麼意思，礙於面子下就答應了，他雖然之後上網自行查資料，有查到嘉明有「精液」的意思，但他心想「應該不可能畢竟我們還沒有發生過關係」。

上網查時有查到作為「精液」代稱，但他卻認為2人還未發生關係，應該不太可能，結果他之後查到某款飲品稱「嘉明鮮奶」。（翻攝自Dcard）

該網友說，他之後查到有1款牛乳叫「嘉明鮮奶」，因此就認定這是女友要求的，於是在旅遊當天他在女友去洗澡時將藏好的「嘉明鮮奶」端給女友看，女友當時身穿性感內衣，女友當看到鮮奶時，「空氣凝結3秒」撫媚的表情頓時間變成1個白眼，之後她就穿上衣服離開，讓原PO崩潰地喊「怎麼辦」。

網友上網查時有查到作為「精液」代稱，但他卻認為2人還未發生關係，應該不太可能，結果他之後查到某款飲品稱「嘉明鮮奶」。（翻攝自Dcard）

其他網友則留言說，「清純可愛的男人，不多見了」、「我只想知道奶茶如何」、「好男人，如果女友沒有回來，我非常樂意當你的下一任」、「沒關係至少你獲得一杯鮮奶茶」、「是我就衝出去找她了，別想了」、「果然憑實力單身」、「看起來很創作文欸」。