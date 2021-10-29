一年一度的樂壇盛事，2021 全美音樂獎（American Music Awards，簡稱AMAs）日前揭曉入圍名單，稱霸今年全球排行的 18 歲霸王級新人女歌手奧莉維亞（Olivia Rodrigo）入圍「年度藝人」、「年度新人」和「最受歡迎流行女歌手」等 7 項大獎成為本屆入圍最大贏家。

音樂魔人威肯（The Weeknd）則以「年度藝人」、「最受歡迎流行男歌手」和「最受歡迎音樂錄影帶」等 6 項入圍居次。另外，拉丁歌手壞痞兔（Bad Bunny）、嘻哈女力蜜桃貓朵佳（Doja Cat）以及 R＆B 才子紀維昂 （Giveon） 也表現亮眼，分別以 5 項入圍並列第三。

其中最受關注的莫過於最大獎「年度藝人」，不僅本屆兩位入圍領跑者奧莉維亞以及威肯將碰頭，AMAs史上最多獲獎數的紀錄保持人泰勒絲（Taylor Swift）也獲提名，而流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）、嘻哈天王德瑞克（Drake）以及南韓天團防彈少年團（BTS）也都將一起角逐該獎項，最後獎落誰家令人期待。

AMAs 頒獎典禮將於台灣時間 11 月 22 日上午 8 點於洛杉磯的微軟劇院（Microsoft Theater）舉行。