美歐通膨壓力繼續延燒！美國聯準會(Fed)偏好的通膨衡量指標-核心個人消費支出物價指數（core PCE）9月年增3.6％、與上月持平，繼續停留在30年高點。另外歐元區10月通膨也進一步竄升到4.1％，創下近13年高位。

美國商務部周五（29日）公布9月核心PCE指數年增3.6％、與8月相同、若與前一個相比則是增加0.2％。核心PCE是排除波動較大的食品與能源項目，也是Fed最常用來衡量通膨的關鍵指標。

至於9月PCE年增4.4％，與前一個月相比則是增加0.3％。

分析師認為，供應鏈瓶頸不見緩解、加上勞動力短缺與商品價格上揚，都導致美國通膨壓力再度加劇。

鑒於美國經濟成長與通膨同步加溫，外界預期Fed下周召開利率會議時，將開始縮減購債規模。

商務部還發布9月消費者支出月增0.6％，較前一個月的1％增幅放緩，這主要反應通膨持續攀高、推升物價上漲，並抑制民眾的消費力道。另外受到聯邦政府的失業津貼福利計畫終止，導致9月個人所得較上月下滑1％，連帶也影響個人儲蓄率從前一個月的9.2％下滑到7.5％。

歐洲統計局Eurostat同一天發布歐元區10月通膨達到4.1％，除了高出前一個月的3.4％與市場預期的3.7％，並創下2008年7月以來新高紀錄。

Eurostat解釋，10月通膨再度攀高主要是受到能源價格飆漲，也加深決策官員的憂慮。能源價格年漲23％，是推升通膨進一步上漲的最大元凶。凱投宏觀歐洲首席經濟學家肯尼漢（Andrew Kenningham）認為，歐元區通膨與核心通膨預料在未來兩個月還會進一步上漲。

排除食品與燃料價格的10月核心通膨從前一個月的1.9％升高到2.1％。

通膨數據向來是歐洲央行關注的指標。它在9月曾表示，基於物價持續飆升，將考慮放緩債券收購腳步。

Eurostat周五（29日）還表示第三季國內生產毛額GDP季增2.2％，創一年最大增幅。