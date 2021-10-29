美國商務部周五(29日)報告指出， 9月個人消費支出物價指數(PCE)年增4.4%，儘管個人收入下降，但1991年1月以來的最快增速，美國財政部長葉倫認為，高通膨情況終究會散去，但她也坦承高通膨比預期的更加持久，美股3大期指盤前走跌。美股周五開盤下跌18.2點、暫報 35712.28點，隨後翻紅，科技股從高點回落，蘋果跌近3%、亞馬遜跌近5%。

截至台灣時間29日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲33.15點或0.093%、暫報35763.63點；標普500指數下跌20.52點或0.45%、暫報4575.90點；那斯達克指數下跌117.19點或0.76%、暫報15330.93點；費城半導體指數下跌15.78點或0.46%、暫報3423.04點。

5大科技巨頭股價，電動車大廠特斯拉股價漲0.27%、暫報1079.9美元。NVIDIA股價漲1.50%、暫報253.14美元；AMD股價漲0.39%、暫報121.63美元；英特爾股價跌0.15%、暫報48.01美元。

台積電ADR股價跌1.95%、暫報113.75美元；聯電ADR股價跌3.54%、暫報10.22美元；日月光ADR股價跌0.90%、暫報7.16美元；中華電ADR股價跌0.03%、暫報39.59美元。

科技巨頭最近的財報表現令人失望，但在穩健的收益下，美股一直創下歷史新高。標普 500 指數成分股約有一半公布財報，超過 80% 超過華爾街分析師盈利預期，預期標普500指數成分股利潤年增38.6%。