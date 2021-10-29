基本工資明年要調整，但是疫情打擊內需產業，經濟部晚間邀集商業、餐飲業者開會，正式提出基本工資配套補貼措施。初步只要商業服務業今年11、12月業績比去年同期衰退15％，就對投保薪資在2萬5200元以下員工補貼月薪1000元、時薪者補貼560元。不過因工商團體對以年底業績當門檻無法認同，因此全案未定，尚須討論。

勞動部敲定基本工資調漲5.21％，最低月薪來到2萬5250元、時薪漲至168元，疫情受創的內需產業發出哀號，因此經濟部與勞動部研議對雇主提出差額補貼。

經濟部晚上邀集商總、工總、中小企業總會、工商協進會、台灣連鎖暨加盟協會、中華民國糕餅公會等相關公協會進行討論。

經濟部表示，雖然月薪調漲了1250元，但並非每個雇主現在都是剛好發給員工最低月薪2萬4000元，依此最後與勞動部討論，決定對受創產業，給予投保薪資級距2萬4000元至2萬5200元間的員工，每名每月定額補貼1000元。經濟部強調，如此已經是補足差額的8成。

至於時薪部分，如投保薪資在2萬3100元以下者，視同部分工時員工，每月補貼為560元。相關補貼從明年1月一直到6月，持續半年。

不過今晚工商團體對以年底業績當門檻很有意見。經濟部說，是以11~12月，還是三級警戒期間為準，以及是否需虧15％才補貼，因業者還有不同意見，所以仍會進一步討論後再定案。

等拍板後，明年起補貼業者向經濟部提出申請，符合標準就會將補貼金額匯進雇主戶頭。