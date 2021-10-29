衛福部醫福會執行長、指揮中心醫療應變組副組長王必勝多次深入疫情失控區，被視為防疫英雄，卻遭週刊踢爆與小15歲護理師搞不倫戀，更傳出每個月給女方6萬零用錢，如今王必勝薪資也曝光，6萬對他來說，可能只是小錢。

王必勝為資深胸腔醫師，過去擔任過北榮醫療中心主任，也曾於金門醫院擔任院長，2018年接任衛生福醫福會執行長，今年更是當選公立醫協會理事長。實際試算，醫福會執行長本俸6萬元，專業加給4萬，月薪總共10萬，加上本身曾任主任、院長，為資深醫師，月薪在4、50萬以上，總計60萬。

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不過王必勝因防疫關係，加入指揮中心，目前應為兼任醫師，每月看診8次來計的話，月入約5萬，加上醫福會執行長月薪，估計共領15萬，醫協會理事長恐還要另外計算，每月拿6萬出來可說輕鬆寫意。

緋聞主角的林姓護理師，在IG上時常炫富，不是出國旅遊美食照，就是各種名牌服飾、包包與配件，花錢不手軟，更遭爆料與王必勝已秘密交往7年，都稱呼對方「老公」，王必勝到哪出差，林女也都「如影隨形」，但絕不會拍合照。