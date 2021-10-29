美國晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）28日在那斯達克掛牌，是美國今年來規模第三大股票首度公開發行（IPO）。但上市首日股價就跌破其每股47美元的IPO承銷價，終場下跌1.3％收46.4美元，公司市值約260億美元。

格芯29日美股盤中下跌0.6％至46.1美元。

格芯為全球營收第三大晶圓代工廠，落後台積電和三星電子，生產5G射頻晶片、車用晶片和其他特殊晶片，主要客戶包含超微和博通。受晶片需求持續飆升帶動，格芯上半年營收較去年同期成長13％。

但格芯上半年毛利率僅10.8％，明顯低於台積電或英特爾的40％以上。格芯執行長柯斐德（Tom Caulfield）說，第三季毛利率已上升至17％。

他表示在廠房投資65億美元後，未來幾季毛利率可望再往上升。這筆經費部份來自這次IPO所籌集的資金。他認為市場需求在未來幾年仍相當高，晶片短缺問題會持續至明年，供應情況會在2023年好轉。

儘管格芯上市首日表現不理想，但其實美國今年IPO市場非常熱絡，規模超過格芯的前兩大IPO分別為韓國電商巨擘Coupang和中國叫車服務商滴滴全球。

另外，還有已上市的加密通貨交易平台Coinbase、網路證券交易平台Robinhood和電玩平台Roblox等引起關注的IPO。受市場注意的電動車製造商Rivian，預計在未來數周內上市。

Dealogic數據顯示，今年來美國IPO累計籌資逾2500億美元創新高。