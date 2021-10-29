50歲的「氧氣女神」李英愛暌違4年，推出全新作品《神探具景伊》，化身成「宅女神探」。李英愛29日出席記者會時，女神氣質依舊吸睛亮眼，被問到為何會演出與過往形象截然不同的角色，李英愛不時笑著回答：「因為這部戲很奇怪、很獨特，卻又很有意思。 看完劇本後，我又看了再看，甚至懷疑自己是不是腦袋壞了，跟現在的戲劇大不相同」，並表示扮演「宅女神探」對自己來說也是全新的挑戰。

《神探具景伊》除了有李英愛之外，演員陣容也相當強大，不僅有國民媽媽金海淑，《屍戰朝鮮》中奪權心計歹毒讓人恨之入骨的王妃金慧埈、《機智醫生生活》裡的曹政奭妹妹郭善英，以及《D.P 逃兵追緝令》中受到霸凌，最後「大暴走」的士兵趙顯哲也都在本劇中擔任要角。導演李正欽也透露金海淑的「國民媽媽」形象在本劇中會徹底消失，讓粉絲更加期待會是怎樣的轉變。

記者會上李英愛的「美談」亦是不斷，金慧埈提到當她小心翼翼問了年紀相差24歲的李英愛該怎麼稱呼時，李英愛親切地回答直接叫「姐姐」就好，讓她覺得相當幸福，李英愛也笑著透露金慧埈對演戲充滿了熱情，還會親自打電話討教，因此邀金一起到家裡吃飯並研究角色，看她充滿熱情學習的樣子也讓自己學習到很多。

而劇中與李英愛有不少互動的郭善英也提到，自己有場戲是必須背著李並拖著她走，原本很擔心若是害李英愛摔倒該怎麼辦，結果李當下暖心對她說：「就算摔倒也沒關係，不要中斷繼續演下去，這樣應該也會很有趣」讓她深受感動，也展現出李英愛對於演喜劇不怕苦的決心。

此外，一直給人憨厚老實印象的趙顯哲，在記者會上頗緊張地表示自己是看李英愛的戲劇長大，在拍《神探具景伊》時，每次都對於能和偶像一起演戲而感到非常感動，並提到女神在現場也非常照顧自己，因為拍戲時正值夏天時常流汗，李英愛發現後就用非常溫柔的聲音關心他：「你身體這麼弱該怎麼辦呢，我來給你熬補藥好了」，儘管最後並未說明李英愛是否真的有帶補藥給他，但趙顯哲依舊興奮表示有感覺自己的體質確實變好了，讓李英愛在旁聽了笑開懷。《神探具景伊》30日起每週六日晚上11點於Netflix上架播出。