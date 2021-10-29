為加強監管互聯網平台，大陸國家市場監督管理總局29日傍晚公布「互聯網平台分類分級指南（徵求意見稿）」、「互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）」。其中提出，互聯網平台擬按照使用者規模等劃分為超級平台、大型平台和中小平台三級。

多維新聞網報導，其中，超級平台在大陸的上年度年活躍用戶不低於5億、核心業務至少涉及兩類平台業務、上年底市值（估值）不低於人民幣1兆元、具有超強的限制商戶接觸消費者（用戶）的能力。

另外，大型平台在大陸的上年度年活躍用戶不低於5000萬；中小平台在大陸具有一定的年活躍用戶。

市場人士表示，按照官方新推出的標準，包括微信、淘寶、抖音、支付寶等APP都將要按照超級平台進行管理。

意見稿指出，超大型平台經營者應當建立健全數據安全審查與內控機制，對涉及用戶個人資訊的處理、數據跨境流動，涉及國家和社會公共利益的數據開發行為，都必須嚴格依法依規進行，確保數據安全。此外，超大型平台經營者應當至少每年進行一次風險評估，以識別其提供的互聯網平台服務可能引起的各種風險。