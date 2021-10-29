歐美年底消費旺季隨31日萬聖節到來而展開，Wedbush證券分析師帕切特（Michael Pachter）認為日本遊戲機大廠任天堂（Nintendo）將是大贏家而對其看法轉多頭。

任天堂股價29日上漲1.7％收50200日圓創近兩周新高，連續兩個交易日收紅。其股價自6月初高點開始下滑，27日創十六個月低點，期間累跌近三成。

帕切特把任天堂投資評等從「中立」調高為「表現超越大盤」，目標價維持在57600日圓。他認為任天堂產品可望在年底熱賣，其股價在5萬日圓以下是「引人注目的切入點」。

他在報告中指出，任天堂電玩主機Switch的零售表現持續相當好，尤其推出改良版Switch OLED可望帶動其買氣。

除了受歡迎的「密特羅德生存恐懼」等電玩外，寶可夢粉絲十分期待的「寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠」電玩將在11月19日推出，讓他看好任天堂在即將展開的年底消費旺季裡，能占有利位置而為全年業績大進補。

去年歐美新冠疫情嚴重令宅經濟發酵，居家打電動需求大增，使任天堂股價從去年3月低點持續大漲，到今年2月中上升至68300日圓，股價漲幅超過一倍。

但隨著晶片短缺而影響其電玩主機的生產、Switch OLED何時上市不明朗、加上去年業績大好而拉高今年的比較基期等因素，導致其股價從6月初開始大跌而不被市場看好。

在帕切特發出利多看法後，其股價開始出現止跌回升的契機。

他強調去年疫情讓許多人因被迫留在家裡而愛上電玩，並愈來愈喜歡更容易上手和操作介面簡易的電玩，Switch在這方面優於其他對手。

任天堂罕見地在歐洲調降部份電玩主機售價，他認為這將刺激銷售業績並反映在股價上。