《論文門開箱》

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴。彭文正未現身10月20日台北地院開庭，恐遭聲請拘提。民進黨台北市議員王世堅則表示，彭文正是一位非常「有為有守」的好教授，他相信在溝通和送達上，可能有一個誤解。彭文正今天(29日)對此表示，王世堅是他復興小學的學長，是一個有話直說的真漢子。

彭文正29日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，大家都知道王世堅是一個有話直說的真漢子，說跳水就跳水、說承認就承認，也不會說什麼拉肚子、吃火鍋、車子不小心打滑，他就是一個誠實的人。他也透露，王世堅是他復興小學的學長，「其實我們覺得私交不錯」。

彭文正接著表示，他很欣賞王世堅的個性，人就是要誠實，然後敢做敢當，說到做到，這一點在台灣的政壇上找不到3個人，敢做敢當、說到做到、誠實，就是這麼簡單的做人基本原則。而在台灣的政壇上，就是偷吃、出包的一大堆人，有哪一個人敢在第一時間說，「對，就是我啦」。然後把它處理得很好，跟大家道歉，還有誰會這樣做，其他說謊的多得很。

彭文正表示，王世堅是他很佩服的一個民意代表，所以他們有一些私交，王世堅的意思不是對論文門這件事情，而是站在他的立場，王世堅據自己長期的觀察，覺得彭文正不是一個「嚎哮」的人。