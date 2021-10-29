台中市是全國第二大城市，預算規模、相關資源也都在全國各縣市居前，台中市議員陳淑華29日在議會質詢時表示，但親子館、公托卻遠遠跟不上需求。社會局表示，市長盧秀燕上任迄今2年10個月，公托數量已經由5處增加到17處，親子館數量也由4間增加到12間，公托和親子館數量雙雙達到3倍增，再提出公托10倍增，預計明年規劃佈點50處公托、17間親子館。

陳淑華陳淑華以衛福部9月底統計資料為例，親子館以絕對數字來講，台中市有11-12處，之前落後很多的台南也跟上來，跟台中市一樣多；就社福資源相對缺乏的宜蘭有高達12座親子館。一樣是都會區的基隆、新竹人口只有3、40萬人，只有台中市6分之1、7分之1人口，親子館分別有6處、3處，服務人口比例遠高於台中，無論在絕對數量、還是服務人口比例都跟不上其他縣市。

陳淑華說，市長施政報告提到明年要達到50所公托，但社會局提供的資料卻顯示要到2025年底才有辦法完成；市府的公托計畫表，地點也搞錯，稱南屯建功公托位於西屯國安段社宅，顯示規劃在紙上作業，社會局應加強各局處的橫向聯繫。

陳淑華強調，台中市擁有較多的預算、資源，為何反而落後？問題在盧秀燕明明就做不出那麼多，但三天兩頭就高唱公托、親子館倍增、10倍增，用話術、廣告詞彙強迫市民接受，形成錯誤認知，美化自身形象。

陳淑華主張，台中市合併升格，城鄉差距非常大，社福資源配置不均，有些偏遠地區資源缺乏，例如北屯區沒有親子館，人口第一多卻無法讓資源分享；明顯在如何讓幼托資源運用到有需要的年輕父母、幼兒們，仍有加強的空間。

陳淑華說，要進公托的小朋友，每年都有超額申請，每年都有3、4倍的申請數，目前台中市16所公托，收托432名幼兒，但候補人數高達近千人，顯示可受托人數與需求人數比例高達1：3.3，年輕父母都要為了讓小朋友順利成長而焦頭爛額，顯見育兒環境還沒有建置完成。

現行親子館、公托據點高度供不應求，市府在育兒環境建置，對各行政區的育兒、公托需求掌握狀況外，宜依據供需機制來評估新設親子館及公托據點，以加強育兒資源的普及性及可近性。

社會局表示，盧秀燕上任迄今2年10個月，公托數量已經由5處增加到17處，親子館數量也由4間增加到12間，公托和親子館數量雙雙達到3倍增。由於已超越倍增目標，盧秀燕再提出公托10倍增，預計明年規劃佈點50處公托、17間親子館。在市府跨局處努力下，場地都已確定，最難的「找地」階段已完成，接下來將陸續動工。

社會局強調，盧秀燕重視區域均衡，台中市現有12間大親子館和７處小親子館，其中10間大親子館位在原縣區，全國最高海拔的和平親子館也於今年初開幕。此外，台中市有10輛托育資源車，以行動服務方式深入偏鄉和社區。

對議員提及北屯沒有親子館，社會局指出，目前北屯有1間小親子館，未來也預計在同榮段社宅設置親子館。另南屯建功公托地址資料誤植，深感抱歉，將檢討改進。