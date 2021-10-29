群聯電子股份有限公司董事長潘健成2016年涉入財報不實案，經新竹地檢署依偽造文書、使公務員登載不實、證券交易法申報不實等罪嫌起訴，新竹地方法院審理終結，在使公務員登載不實的部分判刑1年10月、違反證交法則判刑2年，全案仍可上訴。

群聯電子在2016年爆發財報案件，原先新竹地檢署在2017年因考量潘健成坦承犯行，且未造成公司損失而緩起訴，緩處分金達1.1億元，不過台灣高等檢察署審查時，認為此案偵查不完備，發回續查，而新竹地檢署偵查後，將潘健成因上述罪名提起公訴。

由於潘為靈活運用資金並減少子公司資金持有成本，指示部屬安排假（或循環）交易，導致群聯與子公司的傳票、帳冊及財務報表不實。此案在爆發後引發軒然大波，而新竹地院偵結，群聯電子也發出公告，指出潘健成在案發後，主動配合調查，也是因應險惡的商場競爭做出的權宜商業規畫，未侵害群聯利益、欺騙投資人，也未造成公司實質損害。

法官依刑法共同使公務員登載不實罪等，各處潘健成有期徒刑3月，應執行1年10月，可易科罰金；另外，潘健成因共同法人之行為負責人犯證交法171條第1項第1款申報及公告不實罪，判刑2年。