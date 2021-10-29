行政院發言人羅秉成。（圖／本報系資料照片，張鎧乙攝）

對於行政院發言人羅秉成日前在記者會說「防疫成果也要與全民共享」，台灣民意基金會董事長游盈隆說他聽不下去了，痛批這是什麼樣的官僚心態，竟然如此荒謬地倒因為果！

行政院發言人羅秉成日前提到「防疫成果也要與全民共享...11/2起要再進一步鬆綁防疫管制措施，讓從業人員能快速恢復生計，也讓國人更加恢復正常生活」。

游盈隆說，他聽不下去了。羅秉成這段話是什麼樣的官僚心態，竟然如此荒謬地倒因為果。過去這半年來，讓全民的自由和生計受到剝奪和限制，是誰造成的？有超過一千萬人工作和所得受到不同程度的衝擊，生活苦哈哈，是誰的責任？難道是人民自作自受嗎？

游盈隆指出，政府面對突如其來的五月疫情風暴，厲行各種防疫管制措施，限制人民各種自由，人民也非常配合，沒什麼怨言。但當疫情趨緩，理當將人民的自由還給人民的時候，政府發言人的心態卻像是在「施捨」，游盈隆直言，這種心態很要不得，非常可議。

游盈隆奉勸行政院羅發言人，或許可以說「經濟成長果實要與全民分享」，但千萬不要再說「防疫成果也要與人民共享」，因為執政者不應該有這種傲慢無知的心態。台灣人民沒有強烈向蔡政府興師問罪、追究五月疫情風暴的原因、一萬五千多人確診、835條人命、以及疫苗之亂的責任歸屬，已經很厚道，夠善良，政府應該很慶幸，懂得惜福才對！