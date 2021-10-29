多位即將投入明年高雄市議員選舉的民進黨籍參選人黃偵琳、黃彥毓、蘇致榮、洪村銘、陳慶鴻、林慧欣、湯詠瑜29日串連成立「邁向過半大聯盟」，並接力站在路口，舉牌向群眾喊話，守護公投4個不同意，捍衛台灣發展。

左營楠梓參選人黃偵琳說，「邁向過半大聯盟」是民進黨公共財，呼應小英總統的號召，新人願意站在第一線，守護台灣珍貴的民主，希望繼續串聯其他志同道合的參選人，為公投4個不同意持續接力站街頭。

曾任經濟部簡任秘書的前鎮小港參選人黃彥毓表示，2025年核電除役與減少燃煤發電量，民進黨一直都在前進的路上，三接開發範圍縮小又退後，藻礁保護了，燃煤煥然氣，空汙將會減少，三接跟藻礁的爭議，不在經濟跟環保，而是環保跟環保間的衝突。

鳳山區參選人蘇致榮呼籲大家勇敢站出來，投下4票「不同意」。他說，國民黨在2018年的9合1大選綁了10項公投案，造成許多地方投票隊伍大排長龍，甚至造成邊開邊投的亂象，國民黨現在想故技重施，造成台灣政治動盪。

大寮林園參選人洪村銘表示，核四重啟公投如果過關，請問核廢料要擺在哪邊？新北市長侯友宜不願意擺在自己家裡，那要擺在哪個地點？支持核四重啟的國民黨應該要在公投前告知全國人民。

大岡山區參選人陳慶鴻說，國民黨以藻礁為由阻擋天然氣接受站設置在桃園觀音海岸，難道供應北部電廠的天然氣要從高雄永安輸送到北部嗎？還是要將興達電廠發的電送往台北？請大家在藻礁公投投下不同意，讓北部的用電自己發、天然氣自己供。

「重啟核四」等4大公投案將於12月18日投票，屬於民進黨湧言會高雄市議員擬參選人「高雄正能量」成員林志誠、鄧巧佩、黃雍琇及李庭慧29日也表示，即起將帶領團隊深入市場、路口、廟宇及公園等人潮聚集場域行腳、宣講。

29日上午7點20分將由林志誠率先出陣前往彌陀菜市場，上午9點30分再由李庭慧進駐美濃廣興王爺廟口，上午10點由鄧巧佩與黃雍琇分別於三和市場與瑞興市場宣講。