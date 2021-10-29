SONY集團財務長（CFO）十時裕樹（Hiroki Totoki）周四(28日)透露，台積電將在熊本縣、也就是SONY的CMOS影像感測器（CIS）生產工廠附近，並考慮要不要跟台積電分享在日本建置晶片製造廠的知識。然而，韓媒指出台積電若接受日本政府大筆補助，南韓恐向WTO提出申訴，但專家認為相當難成功。

台積電本月法說指出，將前往日本設廠，預計在2024年量產，用以生產22/28奈米特殊製程。台積電總裁魏哲家也指出，法人關注在日本擴產是否影響半導體供需平衡，由於台積電在當地是提供同業沒有的特殊製程，並說明赴日設廠主要是基於客戶需求、營運與經濟等考量，設廠可就近服務。

十時裕樹則是在SONY半年報公布提到，「在晶片荒之際，半導體的穩定採購是一個關鍵問題，而台積電的工廠可能是一個解決方案」。

據《日經中文網》指出，台積電選定日本為繼美國、大陸之後，第3個海外設廠的國家，主要是日本基於經濟安保的考慮，以及長達1年邀請台積電前往日本投資等理由。不過，日媒也質疑，由於日本政府打算補助一半的資金，若從先前透露的8000億日圓（約2160億元新台幣），日本政府至少要補助超過千億元新台幣，由於日本政府向海外企業資助鉅額實屬罕見，預料未來將掀起波折。

但《韓聯社》報導指出，台積電若接受日本政府大筆補助，並以較低報價供應日本市場，將對南韓出口晶片至日本造成衝擊，南韓恐怕會向世界貿易組織(WTO)提出申訴。

據《美國之音》報導，台積電宣布赴日本設廠，預計有SONY、豐田汽車參與共同興建。資訊工程與電機專家、台北商業大學校長張瑞雄指出，「南韓對自己國內半導體的補助少嗎？」張瑞雄說明，這種提告難以用客觀數據證明，自身產業因台積電赴日設廠而造成損失。

依照過去經驗，原告國家很難證明在該產業面臨的損失與被告國家在該產業補助金額的因果關係，造成訴訟最終難以進行。舉例來說，美國與歐盟雖然提出北京當局以巨額補助國內半導體產業發展，造成重大問題，最終仍因舉證困難，未向WTO提出申訴。

東京大學教授鈴木一人（Kazuto Suzuki）表示，從1980年代以來，日本半導體產業失去競爭力，因此吸引台積電設廠，主要是要振興日本半導體產業，讓日本可以依賴類似台積電的晶圓代工廠，朝著分工機制前進，藉此降低製造成本、提高效率。

鈴木一人認為，台積電將扮演「日台經貿友好大使」角色，這也會讓台日關係進一步升溫。