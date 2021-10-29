經過17天休息，統一獅隊新秀強投古林睿煬滿血回歸，29日面對富邦悍將主投6局飆出平生涯單場最多的10K，率隊以4比0完封富邦悍將，不過另一弟在桃園進行的象猿之戰，中信兄弟在延長賽第10局靠著陳子豪3分炮以5比2勝出，獅象繼續並列下半季第一。

古林睿煬11日先發投完後下二軍休息，今天面對富邦打者，前6局局局有三振，只被林益全敲出1支安打，但靠著雙殺化解，6局只面對18名打者。

打線則在5、6局給予火力支援，獅隊先靠著陳重廷陽春炮先馳得點，6局上則靠3支安打、1保送再添2分，9局再追加1分保險分，投手群則聯手賞給富邦17次三振，讓富邦連2場遭到完封。

不過古林睿煬在第7局出現亂流，先保送林哲瑄後再被王正棠敲安，最後保送高國麟，留下滿壘無人出局局面退場，但接替上場的王鏡銘先讓林益全敲內野飛球再三振范國宸，江承峰三振代打的張進德，化解可能的失分危機。

「今天古林的表現可說是相當完美。」不過獅隊總教練林岳平認為，古林睿煬在第7局面對林哲瑄，滿球數時選擇投引誘球最終導致保送是美中不足之處，「那時3比0領先，應該要用最好的球去對決，被打安打、全壘打都沒關係，但他選擇投曲球，最後偏高導致保送。」

今天獅隊投手群聯手飆出17K，「餅總」也大讚投手群的表現，「關鍵還是王鏡銘、江承峰，他們上來化解危機，今天牛棚都準備的很好，可說是本季投手最好的表現。」