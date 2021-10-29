40歲大陸富商周穎是浙江聯合中小企業控股集團創始人，據悉擁有百億身價，今年7月中旬因涉嫌非法吸收公眾存款案被捕，震驚金融圈。然而近日陸網更瘋傳他還包養當地電視台7位美女主持人，連包養名單也曝光，令無端捲入是非的女主持不堪其擾，憤而報警揭真相。

周穎被證實因非法吸收公眾存款被捕，震驚金融圈，事隔多月，陸網更爆出驚人消息，指周穎私生活混亂，還被查出包養江廣電集團7個美女主持人。而這7位女主持也被要求退還所有周穎給的金錢與物品，初步估計至少上千萬人民幣，此事也在電視台內部鬧得沸沸揚揚。

網傳周穎還包養7位電視台女主持，經官方證實是假消息。(取自微博)

其中以主持浙江衛視《王牌對王牌》走紅的費費(費沁雯)，更因為出現在網傳的周穎包養名單中，引發喧然大波，不過她本人至今未有回應，社群網站亦無更新任何訊息。

網傳周穎還包養7位電視台女主持，經官方證實是假消息。(取自微博)

不過被影射被包養的7位女主持人中，就有人不堪謠言所擾，於昨(28日)憤而向杭州市公安局拱墅區分局報警，警方也在今日發出通報，表明經公安機關調查，「某金融老闆包養7名主持人」言論為杜撰，乃是一位盧姓網友在微信散布經他人轉發至網路造成社會不良影響，相關情況警方正進一步調查中。