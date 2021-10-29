高雄1名麵包烘焙師日前被妻子小芳（化名）發現外遇多年，他與小三2人在車上的鹹濕對話全被小芳裝設的行車紀錄器錄下，男子曾問小三「什麼時候幫我生一個麵包」，小三則回應「我下面就是太久沒有使用了才會壞掉」，小芳還拍到2人進出摩鐵、親嘴摟抱畫面，氣得提告求償50萬；法官最後判須賠35萬。

判決書指出，該名烘焙師與小芳結婚多年感情夫妻感情轉淡，2人準播協議離婚時，小芳卻發現丈夫疑似早已有出軌多年，於是她決定開始蒐證，發現丈夫行車紀錄器內有丈夫與其他女子的對話，約8段對話都有鹹濕內容，包含丈夫問小三「什麼時候幫我生一個麵包，我明天就讓你生」，小三則回「我下面就是太久沒有使用了才會壞掉」。

該名丈夫與小三的對話中，丈夫還說「難怪你不愛我」，小三則安撫他說，「每天都想見到你」，男子則繼續說「把你吃得乾乾淨淨」，小芳最後甚至透過型車器錄器看到丈夫與小三進出旅館的畫面，她最後實在忍無可忍決定提告。

該丈夫在法庭上坦承與女子曾經一同出遊、到汽車旅館共進晚餐，但否認有違反男女分際，辯稱雙方僅是好朋友聚會、無私情；不過法官審酌小芳提出的證據，發現對話內容過於煽情、露骨，而拍到的影片中，丈夫與小三曾摟抱、、摸乳、摟腰等親密行為，因此認定已侵害配偶權，判賠35萬，全案可上訴。