指揮中心醫療應變組副組長王必勝身陷不倫戀風波，緋聞護理師也遭起底，如今又有黑歷史被翻出。原來是王必勝曾在17年前借調到當時的縣立板橋醫院(今新北市立聯合醫院)，卻溢領獎金26萬元，因不願歸還遭院方提告，遭法院判決敗訴，當時王必勝還憤恨不平，表示無法接受。

根據《東森新聞》報導，王必勝2004年借調到當時的縣立板橋醫院，當時院方開出年薪200萬，加上預付獎金71萬，年度結算後板橋醫院發現王必勝溢領26萬，要求歸還，但王必勝認為不合理，拒絕歸還，因此遭院方提告。

王必勝當時主張，院方將值班費列入獎勵金藉此回收，導致值班16小時2250元變成375元，換算時薪僅23元，因此被追討26萬「萬萬無法接受」，因此抗告，但最終仍被判敗訴歸還獎金。

新北聯醫副院長王祖琪也證實此事，表示跟人事室查詢後，醫院確實曾在民國93年借調王必勝一年，當時獎金由健保局暫付方式發放，結算後若有多就會要求歸還，反之則會補發。王祖琪強調，當時的板橋醫院乃獨立機構，與現在聯合醫院制度不同，若有錯發或溢發，的確都會追討金額。