韓國女星林智妍踏入演藝圈沒多久，就在電影《人間中毒》和《姦臣：色誘天下》有大尺度激情畫面，一脫成名也讓她有「韓版湯唯」封號；林智妍在事業上很順遂，甚至在韓版《紙房子》當主角，但感情路卻很坎坷，和W財團理事長李旭認愛半年閃電分手，對方之後娶女歌手Ben，而她卻至今單身。

31歲的林智妍學生時期因就讀戲劇系，所以偶爾有出演短篇電影或話劇的機會，直到2014年她24歲最青春洋溢的時候，在男神宋承憲主演的電影《人間中毒》中一脫成名，還奪下多個最佳新人女演員獎項肯定；隔年也在情慾片《姦臣：色誘天下》裡有大尺度鏡頭，限制級演出讓她獲得「韓版湯唯」封號。

雖然林智妍演技受肯定，工作邀約也不間斷，但她感情路卻不像順利結婚生子的湯唯那般順遂；2015年她在拍攝電視劇《上流社會》時傳出和男偶像朴炯植假戲真做，但雙方沒承認，之後也不了了之。

到了2018年她被拍到和W財團理事長李旭約會，事後也大方證實戀情，外界原以為林智妍有望嫁進豪門，不過，戀情疑似見光死，才半年兩人就分手；即便林智妍後來偶有緋聞，卻從未證實，至今依舊單身，反倒是前男友李旭在2020年閃婚女歌手Ben，但從女方手寫信中得知兩人已交往一年，林智妍成了「倒數第二個女朋友」。