全球第一架雙座隱形戰鬥機，中國製造！

剛曝光的殲-20雙座型在國際上引起許多猜測與議論，多個媒體專家都認為它既非教練機亦非對地攻擊任務之用。專家分析稱，中國領先全球首先發展雙座版隱形戰鬥機，主要針對複雜電磁環境中執行電子戰等特殊任務，以及指揮無人僚機作戰等雙重功能。值得注意的是，屆時殲-20所操控的忠誠僚機可能不只一架，而是有多架忠誠僚機同時進行集群作戰。

最早曝光中國研製雙座殲-20隱形戰機的是2021年4月的香港《南華早報》，到了9月的珠海航展的記者會上便有人求證，殲-20總師楊偉對此回應說：「現在有雙座機嗎？假定有的話，殲20雙座機一定不是教練機，一定是為了裝備提升而研製。」

這次更確定的消息來自於前天網路上流傳的一組照片，照片裡是塗著黃色底漆的雙座型殲-20，隨後還出現了它在地面滑行的視頻。美媒《動力》雜誌報導說，「如果這是真的，中國將擁有美國及其他國家也都沒有的先進雙座隱形戰鬥機」。

First video is out of #China’s J-20 twin-seater Fifth Generation Combat Aircraft) J-20B/J-20S https://t.co/8AjxDjW8mo pic.twitter.com/WPh01mYCTG — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) October 27 2021

外媒《航空家》因此鄭重宣告：「女士們，先生們！這是全球第一架雙座隱形戰鬥機，而且它是中國的。」

《環球時報》報導稱，殲-20出現雙座型號引起各種猜測，一般現代戰鬥機採用雙座設計通常是用於訓練飛行員的教練型號，但是殲-20總師楊偉已經明確否認了教練機的猜測。而從網路流傳的照片看，該機後座位置高度基本與前座相當，這也與教練機座艙「前低後高」的特性不符。

外媒普遍認為，中國發展雙座版隱形戰鬥機主要包括在複雜電磁環境中執行電子戰等特殊任務，以及指揮無人僚機執行集群作戰。圖為網路上流傳的雙座版殲20想像圖。（圖／網路）

報導表示，傳統雙座戰鬥機主要用於執行對地攻擊等多重任務。由於對地攻擊時需要應對複雜多變的環境，遠比傳統空戰的情況複雜得多，包括美國的F-15E戰鬥機、俄羅斯的蘇-30戰鬥機在內的雙座戰鬥機等都是由前座飛行員專心操控飛機、後座武器操作員負責控制武器系統。

但《動力》網站稱， F-22、F-35等5代戰鬥機搭載有先進的輔助系統，一名飛行員就可以完成對地任務，因此它們都沒有發展出雙座型號。若由此推斷，中國也不太可能僅僅是為執行對地任務就要研製雙座型殲-20戰鬥機。排除「教練機」與「對地任務」這兩種可能性之外，外媒普遍認為，中國發展雙座版隱形戰鬥機主要包括在複雜電磁環境中執行電子戰等特殊任務，以及指揮無人僚機執行集群作戰。

航天科技集團發佈的FH-97無人機，外形與美國「忠誠僚機」類似。很可能是雙座版殲-20候選無人僚機。（圖／環球網）

《歐亞時報》分析指出，如今借助先進感測器、高速電腦處理以及先進的人工智慧演算法，飛行員獲得的信息量比以前高得多。儘管人工智慧在某種程度上可以輔助飛行員處理資訊，但總體而言，飛行員的注意力通常集中在眼前顯示器展示的資料上，一旦進入複雜戰場環境難免顧此失彼。尤其是隱形戰鬥機往往需要潛入對手的先進防空網路中執行突襲任務，一旦與其他平臺的資料鏈連接突然中斷，擁有第2名飛行員將提供巨大的戰術優勢。

It is indeed real 😯 … so say HELLO to the world‘s first twin-seater stealth fighter. 👋



These are the first clear images of the J-20 twin-seater so far called J-20S J-20AS or even J-20B Even if its true designation is not yet known.



(Image via wb/飞扬军事铁背心） pic.twitter.com/y7viH7N0ur — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 27 2021

美軍戰場經驗證明，在執行複雜的電子對抗任務時，需要飛行員集中精力判斷戰場威脅和壓制對手雷達，因此專業電子戰飛機必須採用雙座型號。隨著低截獲率雷達等先進電子戰技術的不斷普及，後座操作員的任務還在不斷加重，因此在隱形戰鬥機滲透先進對手的防空網路時，如果能有雙座型號負責電磁壓制，將極大削弱對手的防禦能力。

《環球網》指出，外媒已普遍注意到中、美、俄都在發展有人戰機與無人戰機的協同作戰模式，例如美軍的「忠誠僚機」計畫，但是單靠一名飛行員能控制的無人僚機有限，如果要控制數量更多的無人機，由後座飛行員承擔專業的無人機控制者的角色更為合適。無論如何，中國在隱形戰鬥機領域創造的這個世界第一，超前了美國一大步。五角大樓的某些人，恐怕又得「夜不能寐」了。