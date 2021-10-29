田家達和師妹許瀞蔆玩《魷魚遊戲》經典橋段。(亞樂傳播提供))

兩人在YT頻道開闢節目。(亞樂傳播提供)

兩人互動逗趣。(亞樂傳播提供)

兩人穿上《魷魚遊戲》道具服十分可愛。(亞樂傳播提供)

兩人為了YT頻道的影片花不少心思與精力。(亞樂傳播提供)

田家達和同門師妹許瀞蔆近來在YT頻道開闢「達蔆日常」節目，2人先是趕搭韓劇《魷魚遊戲》熱潮，在節目中變身玩「木頭人」及製作椪糖等經典橋段，萬聖節前夕也「假鬼假怪」，應景變裝為暗黑死神及白骨精，新奇有趣造型在社群網站引起網友熱議。

2人原本以為彩繪蠟筆上鬼妝難度破表，沒想到輕鬆完妝，成果與照片相似度百分百。前陣子他們也追了熱門夯劇《魷魚遊戲》，靈機一動借來劇中李政宰和「木頭人」橋段的機器小女娃道具服，在YT影片中還體驗製作椪糖，起初他們放話說「零技巧」，他選了小狗圖，結果一陣手忙腳亂，她選圓形圖則挑戰成功。

他們第一次拍攝YT影片，從主題發想到製作完成親力親為，田家達說：「因為我們不是綜藝咖，一開始會被嫌默契差，這對演員來說的確滿難的，根本是不可能的任務。」許瀞蔆苦笑，「以往看劇本很會演，但拍影片沒劇本，所以除了默契，對話還要搭得巧才會有效果」。

田家達勤看影片做功課，還因此學會彈吉他，近來自彈自唱茄子蛋樂團的洗腦歌〈愛情你比我想的閣較偉大〉，網友聽到他的歌聲，直誇「又戀愛了」。田家達說，這次參與影片製片、拍攝，才體會創業真的很辛苦，「還是拍戲單純」，他在疫情期間幫賣壽司的姊姊不少忙，姊姊樂得誇他是「高級洗碗工」。

田家達和許瀞蔆首次搭檔，他們在影片中互稱哥哥妹妹，其實2人成長背景差很大，所以被稱作是「反差兄妹」。33歲的許瀞蔆是童星出身，10歲開始拍攝大愛台的戲劇，入行年資算是田家達的「前輩」，她直到前幾年拍三立八點檔《金家好媳婦》才正式進入商業電視台，也首次簽了經紀人。

她演過李淑禎等許多演員的童年，由於大愛台戲劇大多是勵志題材，她笑言從小過著「困苦」生活。她個兒嬌小、外型嬌弱，其實從小個性獨立，小四拍戲時，爸媽從來沒跟在身邊，第一檔戲在苗栗銅鑼拍攝，她當時到火車站買票，到了銅鑼火車站會有廂型車把她載走，人小膽大。

田家達18歲拍戲時，因為沒交通工具，爸爸每天會送他到拍戲現場，收工後再接他回家，常被友人笑虧是爸寶、媽寶。這次和師妹合作，他覺得她想法年輕，從小生活方式也和他天壤之別，所以初期需要花些時間培養默契，2人現在慢慢變熟了，會互相切磋彼此的優缺點，也和他分享經營社群的心得，果然拉近不少距離。