雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情還沒有遠離，但你是否已經迫不及待想要出國散心了呢？知名旅遊指南《寂寞星球》（Lonely Planet）在疫情陰霾下仍舊公布了2022年最佳旅遊目的地，如果你已有長假，也預期將完整接種疫苗，如今就開始考慮下一個旅遊目的地，何樂而不為呢？

《寂寞星球》公布的2022最佳旅遊目的地，總共包含三個類別，分別是十大最佳旅遊城市、十大最佳旅遊國家，以及十大最佳旅遊區域，進行旅遊規劃時，可擁有不同的參考角度與面向。台北入選了十大最佳旅遊城市亞軍，也可謂是亮點之一。

庫克群島艾圖塔基的夕陽。(圖／維基百科)

根據《寂寞星球》最新公布的旅遊指南，2022年十大旅遊國家依序為（1）庫克群島、（2）挪威、（3）模里西斯、（4）貝里斯、（5）斯洛維尼亞、（6）安圭拉、（7）阿曼、（8）尼泊爾、（9）馬拉威以及（10）埃及。

《Forbes》評論庫克群島是全球最小的國家之一，由15個堪稱天堂的島嶼所組成，是2022年最令人嚮往的旅遊地點。而地貌豐富，匯聚山脈、冰川、深海峽灣的挪威，則是搶下第二名。而第三名模里西斯則是以海灘聞名，你還可以看導潟湖珊瑚礁與多山的內陸，體驗熱帶雨林、瀑布與可遠足的小徑，並親近野生動物。

台北景觀。（圖／台北101提供）

10大最佳旅遊城市則是：（1）奧克蘭（紐西蘭）、（2）台北（台灣）、（3）佛萊堡（德國）、（4）亞特蘭大（美國）、（5）拉哥斯（奈及利亞）、（6）尼柯西亞（賽普勒斯）、（7）都柏林（愛爾蘭）、（8）梅里達（墨西哥）、（9）佛羅倫斯（義大利）以及以及（10）慶周（南韓）。

《寂寞星球》指出奧克蘭擁有豐富的文化景點，並以當地的創造力而為人所知，還有擁有豐富毛利人以及太平洋原住民文物的奧克蘭博物館，此外境內擁有53座火山、超過50座島，3個釀酒區及數不清的海灘，因此獲選最佳旅型城市冠軍。台北則是融合了環境保護與文化體驗而得名；而德國佛萊堡則是以德國的環保運動先鋒為由，入選第三名。

冰島西峽灣區的漁船。（圖／美聯社）

如果你規劃的旅遊行程更長，可以考慮10大最佳旅行地區，依序是（1）冰島 西峽灣區（westfjords）、（2）美國 西維吉尼亞、（3）中國 西雙版納傣族自治區、（4）英國 肯特遺產海岸、（5）波多黎各、（6）日本 四國、（7）致力 阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）、（8）澳洲 美景環區（The Scenic Rim）、（9）加拿大 溫哥華島，以及（10）布根地（Burgundy）。

《寂寞星球》所公布的年度最佳旅行地點，是第17版。在疫情下，旅遊指南方面認為無論遊客去到哪，都將帶來積極的影響。不難看出因為疫情，全球旅遊產業受到的強烈衝擊急待復甦，其中最重要的就是等候遊客熱切地出行。