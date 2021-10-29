台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票通過後，被點名是下一個罷免對象的台北中正、萬華區立委林昶佐在直播時表示，他遇到陳柏惟時想要出言安慰，拍完陳柏惟肩膀後，兩個人眼淚就流下來。陳柏惟對此卻說「亂講，我不知道他在講什麼」。資深媒體人黃暐瀚表示，如果流淚這件事是假的，對林昶佐的罷免案來講，更扣分，很傷。

黃暐瀚29日在政論節目《新聞大白話》中表示，那天在立法院，如果陳柏惟跟林昶佐的感情真的這麼好，罷免案之後第二天在立法院見面，應該要相挺一下，結果被攝影記者拍到他們在立法院就這樣走過去，6秒就分開了。

黃暐瀚接著表示，林昶佐可能在其他地方看到陳柏惟，拍完肩膀就流淚了，陳柏惟也哭了。結果陳柏惟卻說，「哪有，亂講」。黃暐瀚指出，如果這是假的，趕快去找林昶佐問清楚，因陳柏惟說沒有那個橋段；而如果這是假的，對林昶佐的罷免案來講，會更扣分。

黃暐瀚指出，林昶佐該講的不說，萬華被說成是疫情破口時，他就該為萬華講話，結果沒有。林昶佐對此反駁說，他講最多，但他要把證據找出來。另針對林昶佐遇到陳柏惟時兩人有沒有流淚，當事人陳柏惟已公開說「亂講」，林昶佐跟高雄市議員黃捷連線時，講哭出來的橋段，陳柏惟卻出口反駁，當然對林昶佐很傷。