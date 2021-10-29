陳昭榮坦言初期做直播帶貨時，曾被酸民嘲諷。(羅永銘攝)

陳昭榮公開斥資上億的直播產業基地。(羅永銘攝)

陳昭榮公開斥資上億的直播產業基地。(羅永銘攝)

陳昭榮認為藝人轉型要懂得放下身段與歸零。(羅永銘攝)

陳昭榮招募的合作對象不限年齡及外型。(羅永銘攝)

陳昭榮對演藝工作不戀棧。(羅永銘攝)

陳昭榮集結科技業和紡織業股東成立直播平台「嗨吧」，並斥資上億建造全台首座直播產業基地，他29日廣邀年輕新秀一起成為直播帶貨的夥伴，入選者將有年薪百萬合約，並透露自己的直播分紅曾月收300萬。被問到近期有藝人在直播帶貨時落淚，陳昭榮笑言：「哭也是表演的一部分，把它當做一場實境秀來看，就像8點檔一樣，我們以前也是鬼吼，吸引觀眾注意力。」

陳昭榮前幾年開始直播，卻受社群平台牽制流量，因此決定開發APP、成立影音基地，可以主導產品選項，流量也能自己掌握。他認為藝人求轉型，最重要是放下身段、心態歸零，他回憶自己剛做直播帶貨時，曾被酸民說「沒戲拍才來賣魚，活該」，起初會回嗆，後來發現黑粉及「吃瓜群眾」愈來愈多，倒不如沉默是金，黑粉自覺無趣就退散。

陳昭榮尋找熱愛直播的網紅、專業達人一起加入，被問到是否會邀澎恰恰，他表示歡迎，「澎哥還是要通過篩選流程，只是百萬年薪也無法滿足他啦」。

陳昭榮當初在演藝圈時，隨時抱持退居幕後心態，因此離開時也瀟灑：「不拍就不拍，人生怎麼來就怎麼去，安靜的下來就好，也不用畢業代表作。」他並表示早已對拍戲沒有興趣，現在若再有邀約也不會答應，笑說不拍8點檔以後，反而多了很多電影邀約。

他的女兒陳品如在大陸拍戲，陳昭榮坦言一直不希望女兒走這行，笑稱：「希望收視率一般般就好。」直言「這一行是賭運氣，賭贏就會上去，我是運氣非常好」。他說自己當年拍8點檔是天時、地利、人和才能站上那個位置，要心臟夠大才能承受演藝圈壓力及新媒體帶來的洪流。

他無奈說，女兒看到他當時成為一哥的光環，所以總覺得她也可以在演藝圈發展，但她沒看到他吃了好幾年泡麵的苦日子，認為年輕人有夢是應該的，能否完成夢想都是過程，就算摔一跤也是人生歷練，沒有摔到怎麼知道成果有多甜，笑言女兒如果要參加「嗨吧百萬主播招募」徵選他很歡迎，但一定公平，被淘汰就淘汰。

他也提到，時下每個網紅都想當老闆，但未來單打獨鬥已沒有機會，當上老闆要找直播團隊，他反而希望一起共享資源打造生態圈。他歡迎藝人也加入並培養第二專長，更可以帶貨變現一路帶貨到6、70歲，因為每個年齡族群都有觀眾。