西洋的萬聖節即將到來，許多家長都會趁機將孩子變裝一番。不過一位創意十足的家長，竟結合時事，將小孩打扮成「連大人都怕」的驚悚造型，讓網友看完崩潰直呼，「隔壁爸爸當場痛哭」。

一位創意十足的家長，竟結合時事，將小孩打扮成「連大人都怕」的驚悚造型。(摘自臉書)

萬聖節將近，一位家長在臉書社團《家有男孩崩潰日常》分享孩子的節日穿搭，於文中寫下，「不給糖就跌停，阿爸一年一度的美勞時間，幫妳們做一個連大人都會怕的造型。」只見圖中三位孩子分別套上黑色紙板，上方分別寫著「萬海」、「陽明」及「長榮」，搭配著紅綠交錯的K棒。當中還有一個小巧思，只要給糖，小孩就會舉起右手，露出紅色K棒；反之若不給糖，手臂就會下放露出綠色K棒。

照片曝光後，很快就在網路上瘋傳，一位網友更將照片分享到PTT打趣稱，「我建議可以扮這個，絕對是全場焦點，肯定是今年最蝦趴，嚇死所有眾人。至於會不會被打就不知了」。

對此，網友紛紛驚呼，「嚇到失禁」、「隔壁爸爸當場痛哭」、「怕爆，驚悚造型」、「害一堆人去廁所偷哭吧」、「這一定被少年賭神揍」、「家長在害，這孩子會被罰手舉整天」、「左手控制漲跌超幽默」。