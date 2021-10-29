疫情過後，為鼓勵全台民眾來嘉義市觀光消費，「2021嘉義市購物節」將於11月1日正式展開，活動持續到2022年農曆春節2月6日。嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市民剛領到熱騰騰的消費金2000元紅包，就可以累積活動期間的發票參加購物節抽VOLVO V60的活動。

黃敏惠表示，「2021嘉義市購物節」與旅宿業者共同攜手做主人，延續去年「住宿送600嘉遊金」的好康，由旅館出經費嘉惠所有來嘉義市住宿的旅客，串聯夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司等商家推出多項優惠方案，將嘉義市打造成為購物遊戲場，更協助業者數位轉型，與露天拍賣平臺合作，打造購物節線上專區，線上線下雙管大力促進嘉義市消費及觀光旅遊效益，共同帶動店家拚經濟、搶商機。

黃敏惠說，嘉義市振興活動一波接一波，除了去年大受好評的「光織影舞」，今年將於北香湖公園和KANO廣場雙主場舉辦之外，台灣設計展更將於12月24日至隔年1月2日在嘉義市登場；購物節也特別搭配推出咖啡甜點主題週活動。市府也結合中央的振興五倍券，於11月15日起推出「滿千送百、嘉倍券」等多項方案，期盼豐富的活動與振興方案，創造出加倍的效益，吸引大家到嘉義市觀光消費。

去年嘉義市購物節創造出2.2億元商機，企業界也看好嘉義市的消費商機，VOLVO汽車讓原本的活動抽獎汽車變大了，推出百萬名車V60成為嘉義市購物節最大獎項；嘉義市不動產公會也贊助10台GOGORO電動機車，價值超過60萬元。

嘉義市購物節今年以遊戲形式包裝整個活動，將整個嘉義市打造成大型購物商城。只需要在嘉義市消費，拿到發票，不限單筆消費金額，只要加入購物節LINE好友登錄消費憑據，累積積分1元即1分參加嘉購王爭霸戰，拼升等領取專屬好禮，積分最高者還可以獲得一只市值13萬的高級精品包；此外，滿500分即可抽汽車，每人最多有20次抽獎機會。

不僅如此，今年加碼推出電子支付專屬獎，於嘉義市使用LINE Pay及台灣Pay消費的交易明細也可以於專區登錄，還可以抽最新iPhone13。今年購物節多重好禮加碼送，為在地店家創造商機，整體登錄金額可望突破3億元。

2021嘉義市購物節將於11月1日正式起跑，消費者只需憑110年11月1日起至111年2月6日間營業稅設籍於嘉義市店家所開立之發票或電子支付（限LINE Pay及台灣Pay）交易明細，加入「2021嘉義市購物節」LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄憑據資訊，就有機會把百萬名車開回家，獎品總價值超過200萬元。