台中市受理法律扶助諮詢案件數量逐年成長，10年間共增加7千多件，民進黨台中市議員邱素貞29日質詢指出，希望市府正視法律諮詢更多元化服務管道，建議增設假日時間，及周一至周五夜間法律諮詢服務，因應市民需求。對此，市府法制局表示，目前夜間電話法律諮詢幾乎每天服務都滿線，預計明年起增加周五場次，即周一至周五均提供夜間電話法律諮詢。

市議會29日進行民政委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人關心民眾遇到法律問題的求助管道。

邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤表示，民眾生活中，遇到法律相關問題最困擾人，例如卡債、勞工、家事、車禍，以及訴訟等需要尋求協助時，通常會先找親友詢問，或是在社群軟體發問、上網尋找免費法律資訊等，不過實務上來說，還是常找不到面臨的問題，因此，向律師詢問，成為最直接解決的管道。

邱素貞指出，為便利民眾諮詢法律疑義，台中市府自2011年起陸續增加各區公所服務場次，每年服務件數逐年成長。台中市2011年度受理法律扶助諮詢件數有17989件，到2020年有25585件，10年間，共增加7596件。

以去年為例，包括例假日在內，平均每天都有70件法律諮詢需求，剔除民意代表、律師事務所等諮詢服務分攤，民眾對於法律扶助業務量，明顯增加，希望市府正視法律諮詢管道更多元化的服務。

為提供市民便利、快速的法律諮詢服務，邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤希望除原有每周一至周五白天「現場」法律諮詢服務外，應增設周六或周日假日版，以及周一至周五夜間法律諮詢服務時間，以因應市民需求。

法制局指出，目前法制局提供多元法律諮詢服務服務管道，除日間上班時間於市政府及各區公所均提供免費法律諮詢服務外，也針對弱勢族群開設專科律師諮詢服務（每周一下午2時於市府文心樓10樓，提供家事、勞工、卡債及身心障礙弱勢諮詢）。

法制局長李善植表示，市長盧秀燕上任後，考慮日間民眾需要上班及因年齡、健康因素不便外出諮詢民眾，提供每周一至周四夜間（晚上五時至晚上七時）專線04-22177300夜間電話法律諮詢，民眾只要一通電話就能由律師在線上回答。

市府指出，目前夜間電話法律諮詢幾乎每天服務都是滿線，因此預計明年起增加周五場次，即周一至周五均提供夜間電話法律諮詢。

法制局指出，假日星期六、日增加服務場次部分，因之前法制局曾經試辦過假日法律行動專車，請律師假日至各區進行法律諮詢服務，但經統計後，發現需求人次甚少，效果不彰，而且法律諮詢案件，本身較無急迫需要，因此目前暫無規畫增加假日場次。