51歲大陸女演員詠梅2019年以電影《地久天長》獲得第69屆柏林電影節最佳女演員銀熊獎，成為繼《女人四十》蕭芳芳和《阮玲玉》張曼玉後，第3位獲得此殊榮的華人。在她優雅氣質的外貌底下其實藏有一段悲慘傷痛的回憶，43歲那年父母相繼離世，讓詠梅不堪打擊嚴重掉髮、發福，甚至自暴自棄，直到有導演來找她拍戲，才讓她振作起來。

詠梅原名「森吉德瑪」，是蒙古族的美女，詠梅是父親給她取的漢語名字，代表作品有《中國式離婚》、《懸崖》、《地久天長》，更曾在《刺客聶隱娘》中飾演「聶田氏」。近年她接受《鳳凰秀》專訪，談到43歲那年接連失去母親、父親，她因此得到焦慮症，更失眠、掉髮，她用了4年的時間找回內心的平靜。

詠梅過去曾因父母相繼過世焦慮脫髮。（圖／翻攝自詠梅微博）

相較於其他出名的影后，詠梅的私生活與個性顯得異常單調，她沒有緋聞也不搶熱度，年輕時更沒想過要進演藝圈，1987年她到北京念企業管理，計畫畢業後成為白領階級，偶然的機會下她加入主持人許戈輝工作室，誤打誤撞進了演藝圈成為主持人，1995年拍了電視劇《牧雲的男人》，還演出女主角。

詠梅和老公欒樹。（圖／翻攝自欒樹微博）

2012年詠梅受訪，坦言年輕時不知道天高地厚，有劇組來找她，她當時第一句話竟說：「不是女一號就別找我」，現在想想覺得很愧疚。在《中國式離婚》中她因丈夫外遇成為單親媽媽，堅毅、樂觀、有內涵的角色個性，引來網友為她抱不平，更讚她是「國民老婆」。私下，詠梅1991年替黑豹樂團拍MV，與主唱欒樹結緣相戀，兩人結婚至今都沒有小孩，有一說是兩人覺得沒能力養育孩子，另一說是夫妻倆說好一輩子只過兩人世界，無意為家中添新成員。

對此，詠梅曾正面回應：「我沒有孩子，這是我的選擇。但這個話題，如果不可能深入談的話，就先別談。這會給人一個印象，或者一種引導——你看詠梅，49歲拿了獎，人家不要孩子，結婚很晚，還過得很好。這不是絕對的，不是每一個人都這樣。」