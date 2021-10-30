10年前的跨年夜，北市松山區「金金銀樓」發生火警，造成50歲老闆娘及26歲兒子命喪火窟，經警消細心尋找蛛絲馬跡，案情急轉直下，赫然發現是起謀財害命的凶殺案。凶嫌林煜荃在死者頭七當日落網，但個性陰沉的他卻堅不吐實，僅寫下「像我這麼失敗的人判死刑最好！」的自白，一個多月後在看守所自殺身亡。林嫌直到死前都未鬆口供出數千萬元珠寶的下落，檢警搜尋多次也一無所獲，至今仍陷入謎團。

2010年12月31日晚間8時許，北市三民路上的「金金銀樓」發生火警，火勢撲滅後，警消在一樓火場發現李姓老闆娘及鍾姓兒子傷重不治，一度懷疑是電線走火，兩人逃生不及喪命。但警消隨後發現現場血跡過多、保險櫃被打開等諸多疑點，驚覺案情並不單純，馬上向上回報，時任台北市刑大大隊長的黃明昭也親自坐鎮指揮。

警方發現，有一個展示櫃內的7、8套黃金結婚套組不翼而飛，死者女兒指認保險櫃內一盤滿滿的金飾及母親的大包包也不知去向。檢方相驗母子遺體，發現兩人頭部都曾遭受重擊，頭骨呈粉碎性骨折，消防局火調科在火場也找到溶劑反應，相關證據都直指這是起駭人聽聞的強盜殺人案，歹徒故意縱火企圖毀屍滅跡，故布疑陣誤導偵辦方向。

專案小組根據被歹徒取走的安全帽與監視器畫面等跡證，2011年1月6日拘提離職保全林煜荃到案，發現他在案發當天下午，曾到附近另一家銀樓探路，晚間才轉到金金銀樓犯案，但林嫌矢口否認案情，警方在他的家中也沒搜出遭劫的金飾與凶器。最後經警方提示證據，他才啞口無言，不承認、也不否認，只寫下「像我這麼失敗的人判死刑最好！」一句自白。

警方將林嫌依強盜、殺人、放火等罪嫌移送法辦，不料，林嫌2月21日在看守所以死意甚堅的方式輕生死亡，讓檢警相當錯愕。承辦員警回憶，林嫌落網後共借提他3次，還進行測謊，證實他獨自一人犯案，並依現場短少的金飾，及同業指認有大批珠寶放在該店寄賣，初估林嫌至少劫走600多萬至數千萬元的珠寶和金飾，檢警軟硬兼施，希望他能交代贓物下落，但林嫌至死都不肯鬆口。

林嫌曾亂掰金飾藏在保全機房的廁所馬桶內，但警方卻一無所獲，懷疑林嫌是想製造贓物被別人撿走的假象，以確保贓物不被發現。

檢警認為，林嫌可能是從小功課與事業都不如哥哥，長期誤會父母對他不公平，才造成他反社會人格，加上欠債，才犯下冷血的強盜殺人縱火案。被害人女兒認為林嫌是畏罪自殺，一點都不會同情他，也不值得原諒。檢警追查贓物多年，至今仍下落不明，成為承辦人員心中最大的遺憾。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。