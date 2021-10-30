臉書（Facebook）近期風波不斷，最新公布2021年第3季財報喜憂參半，獲利優於市場預期，25日盤後交易一度漲逾2％，然而營收與每月活躍用戶人數（MAU）卻不如預期。

其中，淨利成長年增17％至91.9億美元（約新台幣2558億）；營收成長35％至290.1億美元（約新台幣8074億）；每月活躍用戶人數雖年增6％達29.1億人，但比原預測少了0.2億人。

危機重重，年輕用戶流失中

《CNN》報導，臉書正面臨創立17年以來最大危機！

《CNN》與其他16家新聞機構共組聯盟，發布一系列稱做「臉書報告」（The Facebook Papers）的調查報導，這些文件，包括了吹哨者豪根（Frances Haugen）的法律顧問提供給國會和美國證券管理委員會（SEC）經編輯過的內容。

被爆出一連串的嚴重問題中，包含「臉書知道Instagram對年輕女性有害，令其產生自殘念頭」、「對高知名用戶採取差別待遇」、「罔顧民主，只顧賺錢」...等，這次再曝光的還有「無法控管、適當翻譯國際用戶的仇恨言論」、「煽動暴力助長印度宗教衝突」，Instagram甚至「淪為中東侍女交易平台」等。

除此之外，報告還揭露臉書未來一大生存危機，即「年輕用戶數量正大幅下降」。雖然這一直都是它的挑戰，但報告指出，公司並未向投資者和廣告客戶提供透明化資訊，只顯示整體成長，卻排除了關鍵人口統計放緩的細節，扭曲了核心指標，誤導股東。

《彭博》報導，臉書的用戶成長和參與度是它最大的賣點，也是過去2年股價大漲74％的主要動力。豪根表示，臉書擔心這會威脅到廣告吸引力，是它沒有坦承的原因。「臉書的股價估值幾乎是基於對未來廣告成長的預測。」她向美國證券管理委員會如此寫道。

科技媒體《The Verge》指出，自2019年以來，美國使用臉書的年輕用戶（18到29歲）和青少年數量分別下滑了2％和13％，預計2年後（2023）下降幅度將增至4％和45％。並且，用戶越年輕，使用的頻率就越低。發文數、傳送訊息數和使用時間都在減少。

令人更驚訝的是，臉書每月活躍用戶人數第3季雖年增6％，但《華爾街日報》質疑，它真的知道用戶有多少嗎？又是否誇大了廣告觸及人數？這是因為，「單一用戶多帳號」（SUMA）其實是內部視而不見、非常普遍的問題。目前估計全球每月活躍用戶有11％是重複帳戶，但臉書今年春季檢查約5000個新註冊帳戶後，發現其中高達32％至56％是由現有用戶開設。實際的比例，恐怕被低估了。

佐伯格：要讓年輕人成為公司的「北極星」

《The Verge》報導，流失年輕用戶代表疏遠年輕人，將切斷與未來世代的聯繫，進而限制業務成長。此外，《彭博》指出，臉書近10年來依靠Instagram來吸引年輕人，克服用戶老化的弱點，目標是讓他們長大成人後，也能開始使用主要的臉書平台，不過，Instagram主要市場的總用戶群也已趨飽和。

對此，馬克．佐伯格（Mark Zuckerberg）宣布，公司未來兩大發展核心，除了創立整合AR與VR研發部門的「臉書實境實驗室」（Facebook Reality Labs FRL），全力打造元宇宙（metaverse），還有正在重新調整公司，不選擇為較大規模、年紀較長的用戶群優化服務，而是要讓服務年輕人成為公司的「北極星」，意即公司的優先重點目標。

此外，以青少年為核心的社群軟體競爭加劇，也是促使他願意捨棄較大年齡層，來挽救年輕人的原因。今年（2021）5月的數據顯示，在16至24歲的人群中，臉書的用戶成長速度慢於抖音（TikTok）、推特（Twitter）、Snapchat、Reddit等社群。

馬克．佐伯格說，計畫明年（2022）對臉書和Instagram做出重大改變，將更注重影片，自家短影音Reels服務也將成為用戶體驗核心。其他變化可能包含：為20至30歲用戶推出求職功能、要求用戶定期更新交友網路、調整動態消息演算法，讓用戶能看到未追蹤帳號的無關聯內容，以及，臉書正在測試新版社團Groups+，以提升用戶文化關聯性...等。

甚至，《The Verge》推測，臉書計畫為元宇宙改名，很可能也是為了要吸引更多年輕人。然而，它被爆出一連串問題，卻似乎沒有要停下來改善，反而馬不停蹄的規畫下一步。《CNN》就大酸臉書：「不要改名，把執行長換掉吧！」