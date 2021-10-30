立委陳柏惟遭罷免，當年促成現制、如今仍在國會擁有多數席次的民進黨團，必須負起責任。

10月23日傍晚，台灣基進黨立委陳柏惟在罷免案確定通過後，現身服務處發表感言。就職還不滿1年9個月的他，是台灣第一個被罷免成功的國會議員。

這場對決中，投同意票的選民共7萬7899票，超過該選區選舉人數4分之1的法定門檻，且高於不同意票，但遠低於陳柏惟當選立委時拿下的逾11萬票。儘管當事人認為被罷免「不是規則問題」，但「少數推翻多數」現象，顯然與民主政治精神有落差。

舊制罷不了 現制太寬鬆

不同選制應設不同標準

「政治精英難道沒有其他更重要的事情可做？」台灣大學政治學系教授王業立批評，陳柏惟被罷免，使台中市第2選區選民將在兩年內投票3次，只為選出1席立委；而無論補選結果由誰當選，反對方隨時也可再提罷免，將使台灣政治在反覆動員中空轉。

兩年內針對同一項公職投票3次的，還有因前市長韓國瑜遭罷免而補選的高雄市民。此外，桃園市前市議員王浩宇、高雄市議員黃捷遭連署罷免，差別在市議員為多席次選區，因此王浩宇被罷免，不必補選。針對台北市立委林昶佐的罷免案，已完成第2階段連署，極可能進入投票階段。

2015年，民間團體積極倡議，至16年時代力量立委高舉「還權於民」大旗，主張下修《公職人員選舉罷免法》罷免門檻，並獲得擁有立院多數的民進黨團支持，將罷免通過條件由原本的投票率超過5成且同意票多於不同意票，下修為同意票超過選舉人數4分之1，連署門檻也同步下修。

《今周刊》(第1297期)

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