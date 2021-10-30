現代人習慣滑手機，不過專家指出，如果總是使用小指頭撐住手機下緣、用大拇指滑動頁面，時間久了很容易讓手部神經受傷。專家也表示沒有拿手機的最佳方式，最好的辦法就是控制使用時數，或者用電腦或電視觀看。

滑手機的姿勢可能都錯了。

「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，一名美國網友10月中在推特分享一則貼文：「我不知道誰需要知道這個，但是當你使用手機時，停止使用小指頭固定，因為它正在破壞你的手腕，並且加重尺神經（ulnar nerve）的負擔。」

I don’t know who needs to hear this but when you’re using your phone stop using your pinky as an anchor. It’s destroying your wrist and aggravating your ulnar nerve. — MrsBundrige (@MrsBundrige) October 18 2021

這則貼文至今獲得25萬人按讚，逾5萬人留言回應，獲得廣大共鳴可能是因為很多人也開始懷疑自己的姿勢不對。

原Po也在貼文下方放上一張滑手機的示意圖，畫面中一名使用者用小指頭撐住手機下緣，讓食指、中指、無名指靠著手機下半部，使用大拇指滑動頁面。

英國物理治療師隆巴德（Ben Lombard）證實這則貼文的正確性，他說我們傾向用小指頭支撐手機重量，並且將手腕向內轉動，以讓手機螢幕面向臉部，「如果持續長時間，可能會壓迫到尺神經。」

尺神經是手臂3個主要神經之一，從手肘沿著前臂內側延伸至手掌小指，以此傳遞前臂與手掌之間的電訊號。

根據美國約翰霍普金斯醫院（John Hopkins Medicine）官網介紹，神經可能會因為長時間拉伸或壓力，例如手肘彎曲或使用手工具而受到壓迫。

如何放鬆尺神經？

2017年香港理工大學團隊的研究顯示，使用手持式電子裝置的時間與腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）有正相關。

報導指出，當工作需要重複、強而有力地執行某個不順暢的手部動作時，例如打字，就有可能造成腕隧道症候群，導致疼痛、麻木、手指刺痛、握力降低等。

該研究的48名學生受試者中，一半學生每日平均使用行動裝置超過9小時，其餘每天使用不到3小時，結果發現，使用時數較高的組別，受試者手腕及手部的不適感明顯增加，使用時間愈長的人，疼痛愈明顯，時間也愈長。

不只手部，長時間滑手機也可能導致頸部疼痛。隆巴德警告，當我們站著滑手機時，往往低頭向下看，頸部會被大量使用。更糟的是躺著玩手機，通常我們會伸長脖子看手機，這個姿勢也是壓迫到神經。

那麼滑手機時可以如何避免壓迫尺神經或脖子？隆巴德坦言沒有什麼最佳的拿手機姿勢，最好的方式是謹慎管理使用的時間，或者直接使用電腦或電視觀看。