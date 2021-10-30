星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、處女座、摩羯座的女人性格非常獨立，凡事都想要親自完成，不想要依靠他人，對她們來說最可靠的人就是自己。

▍1.水瓶座

水瓶女非常有主見，而且能力很強，在職場上往往也有亮眼的表現，她們個性獨立，不喜歡依賴別人，就算談戀愛也不會整天黏著另一半，相反的她們很需要自己的時間和空間，希望對方能給予充分的尊重。水瓶女願意為了理想中的生活努力，不希望戀人對自己的想法有過多干涉，若是這段戀情會過度消耗她的精神和心力，她就會果斷放棄，絕不回頭。

▍2.處女座

處女女從小就很獨立，不太會依賴旁人，立下目標就會靠自己的力量達成，因為她們沒有什麼安全感，對她們來說最可靠的人莫過於自己，在談戀愛的時候也是如此，她們無法全心全意的依靠另一半，就算是遇到穩重可靠的男人，她們依然無法放鬆，畢竟已經習慣自立自強，也不喜歡開口麻煩別人，凡事還是親自完成才放心。

▍3.摩羯座

摩羯女事業心很強，會把大部分的時間和心力花在工作上，在職場上她們可以獲得很大的成就感，她們對人生有遠大的目標和理想，就算結婚了也不想放棄自己的夢想。摩羯女對另一半沒有太大的期待，更不可能依賴對方，許多事情她都可以一個人獨自完成，有時會讓另一半覺得自己沒有存在的必要。