68歲的譚艾珍一點都不忌諱，自己已經領了敬老卡，更鼓勵和她一樣邁入樂齡的人，人生下半場要放開心胸、接受變化，並放下對子女的牽掛，才能活出屬於自己的快樂，「到了65歲，人生剩下的時間，才是真正屬於自己的，」因為這時候的人生，再也不用配合任何人的步伐。

邁入老年，如何能平心靜氣讓自己好好變老，並持續擁有充實精彩的人生？譚愛珍19日以「樂活銀髮－想開放下、安心自在」為題，擔任《康健》2021高齡國際趨勢論壇－「精準健康，活躍長壽」閉幕演講講者。她一身粉紅、蹦蹦跳跳地走上演講台，一出場，便自帶光芒，向四周放送快樂。

「我30多歲就演奶奶了，」68歲的譚艾珍回想自己的演藝人生，演得幾乎都是人家的媽媽和奶奶。從老一輩的王道、艾偉、傅雷、到新一代的宥勝、謝坤達、胡宇威、賀軍翔、阮經天，都是她的子子孫孫。

多數藝人忌諱扮「老」，演媽媽或奶奶無法美美上場，譚艾珍卻從中轉化心態，找到讓自己持續開心的動力。在真實生活，她也以相同的態度，坦然面對逐漸增長的年紀，並找出老年生活的樂趣。

●邁入退休年齡 善用老年人生的兩張卡

對譚艾珍來說，老年人生有兩張重要的卡片，第一張是敬老卡。

「到了65歲，人生剩下的時間，才是真正屬於自己的。」譚艾珍說，領到這張卡應該高興，因為人生不需再配合別人的步伐，而是能按照自己的想法、目標和喜好過活。「年輕時要聽父母、老師、老闆的話，結婚後要配合另一半、公婆和子女，這段時間怎麼可能過自己的生活？」對譚艾珍來說，擁有敬老卡，代表人生已經進入另一個階段，也意味著終於可以卸下責任，為自己好好做安排、做自己想做的事。

在演講中，譚艾珍秀出自己的敬老卡，直言這是最有意義的一張卡。(圖片來源 / 康健雜誌提供 陳德信）

「很多人拿到敬老卡都免不了唉聲嘆氣，戲稱自己拿到『三聲無奈卡』（拿敬老卡搭車出現嗶嗶嗶三聲）。我會換個角度想，是『嗶嗶嗶、金歡喜（台語）。』」

第二張卡，是健保卡。「裡頭註記我要器官捐贈、大體捐贈，我還簽署了病主法（預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書DNR）。」擔任慈濟志工讓譚艾珍明白，當人又病又老，如果沒預先做好醫療決策的安排，不但會讓子女陷入天人交戰，自己也很難帶著尊嚴走完最後一哩路。

對譚艾珍來說，健保卡儼然是另一種形式的遺囑，讓家人知道她的人生該如何結束。

至於後事，譚艾珍也有所規劃。不同於離世的母親與先生選擇海葬，她決定為自己樹葬，「最後讓身體為社會土地盡一點心，這樣就沒有白來一趟。」

●放下慣性搬離台北，滾動式調整老年人生

進入老年，也多了新的自由，但世界的變化太快，要上了年紀的人緊追在後，有時難免太吃力。譚艾珍說，活了幾十年，人多少都養成既有的習慣。到了老年，更應該要學習放下堅持，滾動式調整生活的步調，才能順著自己設定的目標和安排穩步前進。「如果一直堅持你的慣性，你就會走不動，無法順應大環境，也會感到不自在。」

譚艾珍改變的第一個慣性，是離開住了60年的台北市。

「我們家住在5樓的公寓，媽媽80幾歲要爬樓梯很吃力。」譚艾珍曾問媽媽，當初為何要買5樓呢？媽媽就頑皮地回答：我怎麼知道我活得這麼久？玩笑話中，透露高齡化的老後人生，充滿著許多不確定性，也讓譚艾珍興起一個念頭：在還走得動時，另覓一處適合老年居住的環境。

10年前，她利用多次南下演出的機會，調查房價、地緣環境與生活機能條件，在台南安平買下喜歡的居所，並在去年正式搬家，從日本返台的女兒歐陽靖生下兒子後，也同住一個屋簷下。

人不怕上了年紀，怕的是沒有能力安排自己的生活。有能力隨自己的步調自在過日子，老後才能享受真正的自由。

●幫助別人的人生，收穫大於付出

譚艾珍的老後人生除了持續演出、含飴弄孫、規律運動，其他都給了志工服務。「當志工不是付出，是收穫。」譚艾珍長年關心流浪動物，也在醫院和學校擔任志工，激勵她持續自我學習。與不同的人連結，聽聞更多的生命故事，讓她懂得惜福感恩，在負面情緒來臨時，能更快轉換，接納自己的脆弱。

譚艾珍在升格當奶奶之後，從與孫子的相處中領悟到：人愈老，愈需要心寬念純，才能永保赤子之心。對於老年人生的態度，她分享中肯的建議：學習放手，讓孩子和自己都能好好過人生，才能自在變老，擁有樂活生命。