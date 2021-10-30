這幾年來骨質疏鬆症問題越來越受到重視，主要跟老年人口的增加有關。根據世界骨質疏鬆基金會（International Osteoporosis Foundation；IOF）的調查，每3位50歲以上女性，就有1位患有骨質疏鬆症。衛福部國健署的調查也顯示，骨質疏鬆症是台灣65歲以上老年人常見慢性疾病第4名，其中女性患者比例較男性高出3倍以上，尤其對停經後婦女的影響更甚。

●併發症風險高 增加12至37％死亡率

雙和醫院脊椎骨科主任吳連禎表示，通常男性在70歲以後骨質疏鬆症的發生風險會增高，特別是75歲以上者，約有1/3的比例會發生骨質疏鬆症；而女性則是在更年期過後的最初5至7年間，骨質每年會以1至3%的速度流失，70歲以後才會減緩，但不會停止。由此可知，骨質疏鬆症對女性的健康傷害更早也更甚於男性，必須多加防範。

骨質疏鬆症雖然不致於直接造成生命威脅，但它的最大風險就是容易發生骨折，特別是髖部（股骨）、脊椎及手腕部等部位。雖然髖部骨折沒有立即的生命危險，但是會因此造成老人致命併發症的發生，使得1年內就會有約12至37％高死亡率，有些人更因此造成永久的行動不便，也因此透過骨鬆檢測來防範於未然，就更顯重要了。

●T值每增-1 骨折風險增加2至4倍

骨質疏鬆症最正確的診斷方法就是透過骨密度檢查，目前有許多的方法可以用來測量骨質密度，包括傳統X光骨骼攝影、定量電腦斷層攝影、單光子吸收儀、雙光子吸收儀、定量超音波法（QUS）與雙能量X光吸收測定法（DEXA）。

我們常看到診所看到一種簡易型的檢測儀器──活動式定量超音波骨密度測量儀器（QUS），就是使用超音波來測量骨架周邊部位的骨密度，例如腳跟或是手腕的骨頭，因其器械簡易輕便，但相對其準確度較低，不過仍可做為篩檢參考用，如發現有問題再進一步至大醫院進行精密檢查。

現在醫療院所最常使用的儀器是「雙光子能量Ｘ光吸收儀」（Dual-energy x-ray absorptiometry，DEXA），可提供臨床醫師做為診斷骨質疏鬆症的標準。檢查只需10至15分鐘，就可以馬上知道結果，且偵測誤差低，可精確的診斷出骨質情況。

透過骨質密度檢查就能了解自己的骨密度，如果測得的骨密度T值≧-1為正常；T值介於-1至-2.5之間，屬於低骨量或骨質缺乏；當T值≦-2.5，也就是低於年輕人的標準值2.5個標準差，就可診斷為骨質疏鬆症。T值只要多一個-1，骨折風險就會增加2至4倍。

●雙管齊下 補充鈣片和運動並行

吳連禎建議，如果在檢測時發現是T值介於-1至-2.5之間的低骨量者，可以從事適量荷重運動及補充鈣片來預防骨質疏鬆症的發生。而鈣質的吸收利用需要維他命D，所以建議可以選擇添加維他命D或維他命D3的鈣片；另外，藉由散步、快走等較溫和的運動幫助維持骨質密度。

如果檢測T值≦-2.5就是骨質疏鬆症，更應積極保健、預防跌倒。若伴隨有脊椎壓迫性骨折或髖骨骨折者，臨床上骨科醫師則會進一步給予治療建議。骨鬆患者的第一線治療包括補充鈣與維他命D，並針對病患選擇適當有效的骨質疏鬆藥物治療。