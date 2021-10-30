大陸北京望京地區一位張姓二房東捲款近千萬落跑，近200位受害租客中多數為阿里巴巴、騰訊等互聯網公司員工。爆料人透露，張姓二房東以不同身分從仲介平台租屋，再以低於市場20%的價格轉租，採取「房客年繳租金、再以月付給房東」方式，套取上千萬元人民幣（約台幣4000萬）資金落跑。對此，律師表示，二房東行為或已涉嫌詐騙，租屋平台也應承擔責任。

大陸《每日經濟新聞》報導，張姓二房東在望京租房圈精心布局三年以上，望京是北京互聯網公司聚集地之一，匯聚了阿里、美團、騰訊、雪球等多家互聯網企業。由於望京地區租屋需求大，不少人透過仲介平台租屋，還有人透過內網或同事介紹房東，張某就藉此獲得了許多租客的信任。

據了解，張某從各家房仲將大量房子租下來，冒充房東低價轉租，這些租客表示，在租房前都查看了張某的房產證，發現他不是屋主，但張某對租客匡稱，房子是自己親戚的，他幫忙管理房產出租，有人事後發現張某房產證是偽造的。

報導指出，由於張某的租金比市場價格便宜近20%，還是吸引有很多人跟他簽租約，租金都是年繳，續簽1年或2年還有一定折扣。張某以「房客年繳租金、再以月付給房東」的方式套取資金。

最近因張某拖欠房東租金，正牌房東找上門來要求租客搬走，租客才知道被騙，但是張某已經聯繫不上，早已捲款跑路。

目前已知被詐騙房客近200人，有受害者表示，之前統計到150人左右，受騙金額約600多萬人民幣，現在接近200人的話，估計有上千萬人民幣。

報導引述多數律師的看法，認為張某行為或已涉嫌詐騙，而仲介平台未善盡監管之責，二房東「跑路」仲介需要承擔大部分責任。