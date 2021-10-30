新北市長侯友宜上任後力推三環六線，除了帶來交通便捷之外，更期盼藉由捷運場站土地開發，帶動都市發展。中時新聞網節目《旗開得勝》邀請新北市捷運局長李政安分享新北捷運建設，他強調，新北市2030年願景，將完成169公里軌道建設與154座車站，每十萬人能享有3.9座車站，與東京、首爾和新加坡大城市並駕齊驅，成為軌道運輸大城市。

三環六線捷運場站土地開發 帶動都市永續發展

李政安表示，過去捷運都以台北車站為中心輻射狀向外發展，隨著大臺北都會區生活圈越趨完整，新北市推動三環六線，將原本由台北車站為中心之骨幹運輸，開枝散葉擴及整個都會區，形成一便利捷運網絡，串連雙北與桃園，達成大台北一日生活圈。

李政安說，第一環包含新北環狀線、南環北環與文湖線，而萬大中和樹林線與新莊線則組成第二環，最後三鶯線、板南線和機場捷運串連起來形成第三環。

三環六線串連北北桃一千萬人口，未來將能帶動周邊城市共同發展。（圖／截取自YouTube）

六線則包含已完工淡海輕軌一期；安坑輕軌預計明年完工；汐東線綜合規劃已送交通部審核，未來可以跟基隆捷運串接；另五泰輕軌、八里輕軌與深坑輕軌3線持續推動中。

主持人張啟楷說，隨著捷運場站陸續開發，在土地取得部分，藉由土地開發的方式，同時兼顧公共利益以及地主權益，透過私地主參與聯合開發，創造出地主、公部門及民眾三贏局面。

捷運場站土地開發，藉由「點」、「線」、「面」的發展模式，完成舊都市的更新或新市區發展，實現TOD永續城市型態。（圖／截取自YouTube）

李政安說，蓋捷運一定要有出入口，尤其環狀線沿途經過密集住宅區，土地寸土寸金，不可能沿線都是公有土地，私人土地部分則透過與私地主合作開發，與地主充分溝通，讓其瞭解能夠分回更具價值的不動產，來提高參與的意願。

李政安說，開發過程確實會遇到困難，不過侯友宜市長強調要「便民、利民、愛民」的新三民主義策略，在不折損地主權益底下，全力溝通；新北市都更三箭的第一箭，選定56處捷運及台鐵車站，劃定距離場站150至500公尺不同的範圍內，提供優於原先1.7到2倍不等的開發容積，以加速整體開發，實現都市TOD永續發展。

李政安說，捷運帶動城市發展，三環六線完成後，新北市境內營運捷運可達154座車站、169公里，每十萬人就能享有3.9座車站與東京、首爾和新加坡大城市並駕齊驅，不僅要新北市好，更要彼鄰的台北、桃園都好，透過軌道建設，串連北北基桃一千萬人口捷運生活圈。

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