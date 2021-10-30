先前北韓最高領導人金正恩因音許久未正式出席公開場合，甚至有傳聞指出他的胞妹金與正發動政變，甚至將他處死的說法。隨後雖然傳聞已遭南韓否定，金正恩也公開露面，破除謠言。但金與正冷血狠毒的形象，仍深植人心。她也曾被英媒評為「等候繼位的暴君」，其形象可見一斑。

究竟金與正為何給人冷酷、不擇手段的印象？根據韓媒報導，金與正曾下令處決8名特務，理由是涉嫌貪汙，縱使這些人辯稱這是誤會，她仍以「在面臨黨與革命行動的危機時，他們很有可能會背叛國家」唯有將他們處決。就此可看出她殘酷的一面。

英國《每日鏡報》也曾報導，由於金正恩的孩子還太小，再加上他們家族在北韓被視為近乎「神」一般的家族，所以雖然金與正是女性，她仍被視為金正恩的接班人。而專家認為她可能比她的哥哥更為無情冷血，她向來熱衷於武器研發，也不吝於對外展現她的氣魄。

研究極權政體的學者Natasha Lindstaedt教授認為，雖然金與正作為女性，但她並不認為這會在她成為北韓領導人後，削弱她的地位。他也認為若是一旦金正恩過世，金與正將會成為北韓下一任領導人，而目前她就是一位等候繼位的暴君。

雖然北韓國家貧困，但是她與她的兄弟都享受著與人民不同的富裕生活。她從九歲起就在瑞士接受教育，擁有私人廚師與保鑣。她回到平壤上大學之後，便成為了北韓核心權力團隊的一員，也曾與哥哥金正恩一同接見前美國總統川普。

在他們家族中，最年長的大哥金正哲（Kim Jong-chul）對政治沒有興趣，向來不被認為是接班人的料子。同父異母的哥哥金正男也在2017年死於暗殺。一位美國事務的專家Sung Yoong Lee認為，金與正完全有可能成為比她哥哥（金正恩）更為專制的領導人。

在金正恩健康疑似出現疑慮而引發外界關注的情況下，金與正接班後的治理風格，更為引人關注。雖然她從未對於家族的殘暴統治表態，但在金氏王朝統治北韓的70多年當中，數千人被處決、數百萬北韓人因為糧食短缺奄奄一息。她在北韓掌握實權，很有可能持續成為北韓人民下一個惡夢。